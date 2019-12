Sporting y Goes ganaron en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Arrancó la segunda fecha del Clausura de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) y los ganadores fueron Defensor Sportiing y Goes. Debió haber un ganador más, porque jugaban Capitol y Hebraica y Macabi en el gimnasio del albinegro, pero el partido fue suspendido: tras una hundida del macabeo Dallys Joyner se rompió el acrílico del tablero. Iba 33-24 arriba Hebraica y faltaban 4'21 para finalizar el segundo cuarto.

Luego de un primer tiempo parejo, incluso también el tercer parcial, gracias a un último cuarto impecable (32-20) Sporting venció por un casi centenario marcador a Urunday Universitario. Fue 97-80 para el fusionado. El portoriqueño Isaac Sosa fue el goleador del ganador con 28 puntos, mientras que Shaquille Johnson, con 25, fue el máximo anotador de Urunday. A propósito de los universitarios: es la tercera derrota al hilo luego de jugar por el título del Apertura.

En el cierre de la noche jugaron Goes y Nacional y terminó de forma agónica. Parecía que se lo llevaba Goes, los tricolores remontaron bien en el segundo tiempo pero el misionero se recuperó y volvió a estar arriba; el último triple de Santiago Moglia parecía que lo definía para Nacional, pero dos anotaciones de Cameron Forte le dieron el punto a Goes. Grito alto en Plaza de las Misiones tras el 86-85. Con 22 tantos Forte fue el goleador del locatario; en el bolso el mejor fue Kyle Austin con 19 unidades.

Este viernes se cierra la etapa, más allá del partido que quedará pendiente. Sayago será local ante Aguada a las 20.15, sin público aguatero, en escenario aún no definido; mientras que desde las 21.15 se verán las caras el líder y campeón del Apertura, Trouville, y Olimpia, en la cancha del rojo de Pocitos, en partido que será televisado por VTV.

Tabla de posiciones LUB