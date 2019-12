Trouville ganó y manda en la Liga Uruguaya de Básquetbol

El campeón del Apertura, Trouville, sigue su marcha triunfal y lidera la tabla general. En uno de los partidos de viernes, la T de Pocitos venció 89-65 a Olimpia y mira a todos desde arriba. Enorme victoria de Trouville, que llegó a perder por 21 puntos en el segundo cuarto, pero que, con mucha tarea defensiva y buenas elecciones ofensivas, pudo dar vuelta el encuentro para llevarse el punto a uno de los rivales directos. Francois Lewis, con 21 puntos y 5 rebotes, Gonzalo Iglesias, que puso 17 y bajó 8 rebotes, más la conducción de Marcos Marotta y el juego anímico de Fausto Pomoli, fueron las claves de la victoria de los rojos.

El batacazo de la noche lo dio Sayago. Último en la tabla, bajo en moral por los malos resultados, el equipo de Ariel y la vía se hizo fuerte como local y venció a Aguada 92-88. Gran parte de esa victoria fue posible por lo que Sayago hizo en el primer cuarto: la diferencia de 28-14 terminó siendo determinante, porque Aguada descontó y descontó -incluso pasó adelante-, pero no le dio. Enorme actuación de dos extranjeros del ganador: Terry Martin Jr., que hizo 28 puntos y bajó 6 rebotes; y de Gilbert Talbot, que metió 26 tantos y logró 20 rebotes. En Aguada, con la derrota que lo hunde en la tabla y hace casi imposible su clasificación entre los de arriba, el más destacado fue Darryl Watkins, quien cerró sus números con 22 puntos y 17 rebotes.

En el inicio

La segunda fecha del Clausura de la LUB arrancó el jueves y los ganadores fueron Defensor Sportiing y Goes. Debió haber un ganador más, porque jugaban Capitol y Hebraica y Macabi en el gimnasio del albinegro, pero el partido fue suspendido: tras una hundida del macabeo Dallys Joyner se rompió el acrílico del tablero. Iba 33-24 arriba Hebraica y faltaban 4'21 para finalizar el segundo cuarto.

Luego de un primer tiempo parejo, incluso también el tercer parcial, gracias a un último cuarto impecable (32-20) Sporting venció por un casi centenario marcador a Urunday Universitario. Fue 97-80 para el fusionado. El portoriqueño Isaac Sosa fue el goleador del ganador con 28 puntos, mientras que Shaquille Johnson, con 25, fue el máximo anotador de Urunday. A propósito de los universitarios: es la tercera derrota al hilo luego de jugar por el título del Apertura.

En el cierre de la noche jugaron Goes y Nacional y terminó de forma agónica. Parecía que se lo llevaba Goes, los tricolores remontaron bien en el segundo tiempo pero el misionero se recuperó y volvió a estar arriba; el último triple de Santiago Moglia parecía que lo definía para Nacional, pero dos anotaciones de Cameron Forte le dieron el punto a Goes. Grito alto en Plaza de las Misiones tras el 86-85. Con 22 tantos Forte fue el goleador del locatario; en el bolso el mejor fue Kyle Austin con 19 unidades.

