Uruguay cierra su participación en el Sudamericano sub 15

Este lunes a las 18.00 la selección uruguaya sub 15 jugará el último de los partidos del grupo B del Sudamericano sub 15 que se está jugando en Paraguay. Los celestes estarán frente a frente con Chile, selección que, al igual que la uruguaya, no tiene chances de entrar en ninguno de los dos puestos que dan el pasaje a las semifinales. Quien sí está clasificado es Argentina, que jugará con Paraguay a las 20.30. Los paraguayos tienen 5 unidades y están terceros, un punto abajo de Ecuador. Pero como los ecuatorianos tienen libre, los guaraníes tienen la chance de, empatando o ganando, quedarse con el segundo puesto y estar entre los cuatro mejores.

La selección uruguaya sub 15 que dirige técnicamente Diego Demarco perdió ante Argentina el sábado y acumuló su tercera derrota en el grupo B del Sudamericano, quedando eliminada del torneo.