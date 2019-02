Clásico Uruguay-Argentina por el Sudamericano sub 20

Hoy de tarde, a las 17.30, la celeste sub 20 jugará el cuarto partido en el hexagonal final del Sudamericano de Chile. Hay cosas en juego de las lindas: Uruguay puede asegurarse uno de los cuatro lugares para el Mundial de la categoría; además, si gana y se dan dos resultados (que Ecuador pierda y que Venezuela empate o pierda), la celeste se puede coronar campeona del torneo.

Fabián Coito tendrá una baja obligada: no estará el capitán Bruno Méndez. El jugador de Wanderers acumuló amarillas y se perderá el clásico. Ellos están en la misma: no contarán con su zaguero y capitán Nehuén Pérez, también por acumulación de tarjetas. Coito no ha dado la formación, pero sí dio pistas: Edgar Elizalde o Mathías Laborda pueden ocupar el puesto vacante. Elizalde ya ha jugado en el Sudamericano, pero lo hizo como lateral izquierdo. Laborda, en cambio, es uno de los pocos que no han tenido minutos.

El técnico moverá el resto del equipo de acuerdo a dos factores: el físico de los futbolistas y qué se necesita poner en cancha de acuerdo al rival. Ambas selecciones ya se enfrentaron en la fase de grupo y el triunfo fue albiceleste 1-0, encuentro en el que Uruguay jugó bien pero erró muchos goles. Esa tarde Coito decidió poner una formación con dos volantes centrales –cosa que no ha cambiado– y tres mediapuntas por detrás de Darwin Núñez, el único punta neto.

Después de uruguayos y argentinos se enfrentarán Ecuador con Brasil y Venezuela con Colombia. Tanto para los brasileños como para los colombianos no hay mañana. Lejos del título, ambos deben sumar. Si no ganan quedan prácticamente sin chances de clasificar al Mundial. La última fecha se jugará el domingo. Uruguay tiene cita para las 17.30 con Colombia. Pero, luego de los resultados de hoy y según cómo quede la tabla, el horario puede cambiar: el que quede primero jugará por salir campeón a última hora. Esperemos que sea Uruguay.

4ª fecha

17.30 | Uruguay - Argentina (VTV)

19.50 | Ecuador - Brasil (VTV+)

22.10 | Venezuela - Colombia (VTV+)

Tabla de posiciones