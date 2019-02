Defensor cayó 2-0 ante Atlético Mineiro

Por el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores, Defensor Sporting no pudo con el Atlético Mineiro. Perdió 2-0 y la serie quedó dificilísima para el partido revancha en tierras norteñas. Los goles de los brazucas fueron convertidos por Réver y por Juan Cazares, en ambas ocasiones de cabeza.

El primer tiempo empezó cuesta arriba. A decir verdad empezó de estudio, pero eso no duró más que 11 minutos. En un centro desde la derecha nació el gol de los brasileños. El ecuatoriano Juan Cazares la tiró por arriba al borde del área chica, Nicolás Correa no marcó bien al zaguero Réver, capitán brasileño, el arquero Gastón Rodríguez quedó a medio salir y la bocha se coló al segundo palo. Fue la diferencia y fue algo más. Con el gol en su favor al Mineiro jugó cómodo. De la mano de Luan empezó a generar situaciones, sobre todo por el lado derecho. No pudieron controlarlo al rápido volante. Ricardo Oliveira pudo ampliar diferencias, pero Maximiliano Perg la sacó casi en la línea. Defensor apenas pudo soltarse gracias al talento individual de Pablo López. No alcanzó, lógicamente.

En el inicio del segundo tiempo el partido cambió. El ingreso de Ignacio Laquintana le dio otra dinámica al ataque violeta. Jugó de puntero derecho e hizo roncha. Tuvo un tiro que lo atajó el arquero Victor, pero además generó otro par de chances lindas. Los cambios posicionaron un poco más arriba a Defensor. Aunque no jugando de forma clara, tal vez pudo empatar Defensor durante ese tramo.

Cuando prácticamente los brasileños no generaban peligro encontraron el segundo. Contragolpe por la derecha, el lateral Patric centra un pase perfecto para la entrada de Cazares y el ecuatoriano, que fue de los más bajos de estatura del partido, cabeceó a la carrera, a contrapié del arco, y amplió el marcador. Y no hubo un tercero porque el travesaño le dijo que no al crack de Cazares.

La revancha será el miércoles que viene en Brasil. Difícil.