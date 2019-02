Fin del exitoso ciclo de Fabián Coito en las selecciones uruguayas

Ayer se confirmó la noticia que fue rumor durante buena parte del verano: Fabián Coito será el próximo entrenador de la selección mayor de Honduras tras renunciar a la selección uruguaya sub 20. Tras la partida del entrenador, queda el banco disponible con un Mundial de la categoría por delante. Pero también queda el paso de un técnico que tuvo muy buenos resultados y unas estadísticas envidiables.

Para ser gráficos: con Coito al mando, Uruguay salió campeón Sudamericano sub 20 en 2017 luego de 36 años; campeón Panamericano en 2015 tras 32 años de sequía; además, fue subcampeón Mundial sub 17 (México 2011), semifinalista Mundial sub 20 (Corea del Sur 2017) y subcampeón Sudamericano sub 15 (Brasil 2007). Por si fuera poco, y porque no sólo de números se trata, la inmensa mayoría de los jugadores que hoy son elegibles para defender la celeste fueron dirigidos por él. Más claro: la “Institucionalización de los procesos de las selecciones nacionales y de la formación de sus futbolistas” en su máximo esplendor.

Datos contundentes

Fabián Coito llegó al Complejo Celeste en 2007, cuando Óscar Washington Tabárez lo convocó para dirigir la selección sub 15. Salvador Ichazo, Diego Polenta, Sebastián Gallegos, Kevin Dawson y Sebastián Rodríguez son algunos de los jugadores que tuvo esa vez y con los que obtuvo la segunda ubicación del Sudamericano detrás de Brasil.

Dos años más tarde los ascendieron a la sub 17. Esta etapa fue el primer punto alto de Coito: pelear por el título del mundo. Pasó en el Mundial de México 2011, en aquella recordada final donde los locales ganaron 2-0. Emiliano Velázquez, Gastón Silva y Rodrigo Aguirre, por citar algunos, estuvieron presentes. Porque desde que está el Maestro Tabárez siempre hay continuidad en los procesos, Coito continuó en el siguiente ciclo, habiéndose clasificado al Mundial 2013, donde perdió en cuartos de final ante el a la postre campeón, Nigeria.

Tras eso, en 2014, tocó el momento de pasar a la sub 20. Con esta categoría, tras haber jugado Sudamericano y Mundial en 2015 (donde consiguió el tercer puesto en América y perdió en octavos de final del Mundial con Brasil), llegó lo grande: consagrarse campeón del Sudamericano de Ecuador en 2017 después de una larga sequía de títulos. Dirigió un cuadrazo en el que jugaron varios que ya tienen buen nivel en el exterior: Mathías Olivera, Marcelo Saracchi, Carlos Benavidez, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, entre otros.

“No creo mucho en los ciclos, pero llevo muchos años en la selección y quizá es el momento para otros entrenadores”, dijo Coito en una conferencia de prensa de hace unos días. Una cosa es creer y otra, bien distinta, es lo que es. Se va de Uruguay el técnico que dirigió más partidos oficiales con las selecciones juveniles. Lo espera un desafío de los importantes: meter a Honduras por cuarta vez en un Mundial, tras las clasificaciones en 1982, 2010 y 2014.

No hay ciclos pero sí: cada final tiene un nuevo comienzo.