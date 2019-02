Gustavo Ferreyra fue presentado como nuevo entrenador de Uruguay

Ayer, en el Complejo Uruguay Celeste, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con el presidente de la Comisión Regularizadora a la cabeza, Pedro Bordaberry, presentó al nuevo cuerpo técnico de la selección sub 20 que encarará la preparación para el Mundial de la categoría, que se jugará en Polonia entre el 23 de mayo y el 15 de junio. Además de Ferreyra –quien reemplaza a Fabián Coito, que renunció y será desde este jueves director técnico de la selección mayor de Honduras– fue presentado su cuerpo técnico: lo acompañarán el doctor Juan Carlos García, Andrés Larrosa (entrenador de goleros), el profesor Diego Estavillo –venía desempeñándose como preparador físico en la sub 15 junto a Diego Demarco–, el psicólogo Axel Ocampo; Carlos Nicola, el entrenador de goleros, y Pablo Alonso, encargado del análisis de videos, seguirán dentro del equipo técnico de la sub 20, tal como lo hacían con Coito. Sebastián Urrutia, preparador físico de las selecciones juveniles, también acompañará a Coito en Honduras.

El nuevo entrenador de la celeste sub 20 preparará al plantel para la Copa del Mundo y para los Panamericanos de Lima de este año. Gustavo Ferreyra se desempeñó como ayudante técnico de Fabián Coito desde 2009, y pasó por las categorías sub 15, sub 17, sub 20 y sub 22. Como futbolista pasó por las selecciones juveniles y por la mayor, disputando torneos sudamericanos y mundiales.