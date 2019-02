Jugando de saco y corbata: los jugadores y su representación en la AUF

El nuevo estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el aconsejado, estimulado y aprobado por la FIFA, que tantas incomodidades, luchas, operaciones e injusticias generó desde su recomendación, seis años atrás, hasta su aprobación final en diciembre de 2018, ha generado muchísimas variantes en las formas, que en días transformarán también la toma de decisiones cuando por fin se vote un nuevo órgano de dirección que sustituya a la Comisión Normalizadora impuesta por la FIFA en agosto. De hecho, las formas de vida administrativas y políticas de la AUF ahora serán regidas por un órgano ejecutivo que estará integrado por siete miembros (el presidente electo, tres cargos políticos sugeridos por el electo y aprobados por el Congreso, un representante de los futbolistas, un dirigente de la Organización del Fútbol del Interior [OFI] y uno del fútbol profesional). Pero además, habrá un congreso deliberante que tendrá 32 votos para los clubes de la A, 14 para la B, seis para la C, 11 para los jugadores, nueve para OFI, uno para los árbitros, uno para los entrenadores, uno para el fútbol sala y uno para el fútbol femenino.

Aparecen protagonistas nuevos, como los que han sido denominados grupos de interés, que antes tenían arte pero no parte (futbolistas, entrenadores, árbitros), gremiales que por fin encuentran su necesaria representación. Notoriamente falta la representación de los preparadores físicos, absolutamente involucrados con el desarrollo del fútbol. Frente a esta nueva situación aparecen también nuevas organizaciones que aglutinan los distintos estamentos que entran en una sola representación. La que salta más a la vista es la de los futbolistas, estamento que engloba a los futbolistas profesionales que deben ser, en promedio, 1.500, a los futbolistas que juegan en la AUF sin contrato, los de la C (aproximadamente 500), los 20.000 de Primera División de la OFI, más las 2.000 o 3.000 futbolistas mujeres de 18 años en adelante que juegan en todo el país.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) de hecho no engloba más que a que los que juegan con un contrato registrado, por lo que era imperioso sumar de otros núcleos. El fútbol femenino de AUF ha tenido distintos desarrollos gremiales en crecimiento. No había pasado lo mismo con los jugadores del interior, que ante tamaña situación de injusticia y peso, como el de regalar sus derechos de imagen, se constituyeron como agremiación y fundaron –con gran participación de Diego Lugano– la AFAI (Asociación de Futbolistas Amateur del Interior). También quedaron sin representación gremial activa muchísimos jugadores de la C que habían empujado en el movimiento Más Unidos que Nunca.

Los 11 para esta noche son...

Ante ello se funda la AFU (Asociación de Futbolistas del Uruguay), que surge para nuclear a todos los futbolistas de Uruguay, profesionales y amateur, y representarlos dentro de la estructura que exige FIFA para la AUF. “Representaremos a los jugadores de la selección uruguaya, a los futbolistas profesionales y a los futbolistas amateur, jugadores OFI, jugadoras del fútbol femenino, jugadores de la Segunda División Amateur y jugadores de fútbol sala. Designaremos a los delegados que integrarán el Congreso que luego propondrán ideas y tendrán tanto voz como voto en las decisiones del fútbol”.

La recién creada AFU, presidida por Diego Lugano (que a pesar de su condición de futbolista retirado se presenta como el representante de la selección), e integrada por Nicolás Schenone (fútbol profesional/amateur), Adrián Berbia (fútbol profesional/amateur), Rosina Peña (fútbol femenino), Esteban Firpo (fútbol amateur), Adriana Castillo (fútbol femenino), Ignacio Icasuriaga (fútbol amateur), Mathías Acuña (fútbol profesional), Ignacio San Martín (fútbol profesional/amateur) y Javier Méndez (fútbol profesional), dice en el artículo 2 (objetivo social de los estatutos) que “la asociación tendrá como objeto designar a los representantes de los futbolistas profesionales, amateurs y ex futbolistas en la Asociación Uruguaya de Fútbol”. Ellos deberán, entonces, nominar a los 11 futbolistas que jugarán en el congreso.

El ex internacional celeste y actual Boston River, Pablo Álvarez, uno de los futbolistas, junto a Sebastian Galán y Valeria Colman, que asistieron al congreso del viernes en la AUF, dijo en Derechos exclusivos, en Radio Uruguay: “Estamos en el camino de tener más cabida en el fútbol, en la representación y en las decisiones. Hay muchos jugadores preparados para hacerlo. Es una responsabilidad muy grande, porque uno está representando a mucha gente. Los principales actores somos nosotros, los futbolistas, estábamos muy lejos de las tomas de decisiones y ahora por suerte se está dando. Me encantaría que esto cambie y que el fútbol agarre el rumbo que tiene que agarrar para después no estar tan lejos en el ámbito deportivo. Todos nos podemos equivocar, pero hay una intención del bien obrar, pidiendo ayuda o reconociendo errores cuando nos equivocamos”.

Raspando

Juan Silva Cerón, futbolista y abogado que formó parte de Más Unidos que Nunca, fue crítico desde estas páginas con la formación de AFU: “Yo discuto la formación de esta Asociación de Futbolistas Uruguayos sin consultar. Se está caminando por arriba la lucha de 2017. No se trata de armar tantos gremios y asociaciones si no les das sentido a esas formaciones”. Silva Cerón dice que “no se expresa públicamente que la intención es detener la estampida de la televisión ahora en el interior”, cosa que seguramente fue así, en tanto se pasaba por encima de cientos de futbolistas con el acuerdo entre OFI y Tenfield. “Yo no discuto que exista una asociación de jugadores a nivel nacional, pero el principal actor es el fútbol profesional, y los profesionales están nucleados en el gremio en Montevideo”, subrayó el ex mediocampista y doctor en Derecho, y a su vez dijo que “el interior es otro palo”. “Esta creación a nivel nacional le quita responsabilidad, porque la mutual perfectamente podría haber sido ese representante en el Ejecutivo o en el Congreso, con sus propios delegados. La creación de la asociación es teñir de formal, darle legitimidad a una cosa que no era necesaria. La incidencia que tiene el fútbol profesional en este nuevo estatuto es vital”.

Divina comedia

En las últimas horas, desde una recientemente creada cuenta de Twitter (“También somos jugadores”) se da cuenta del nacimiento de una nueva asociación de futbolistas que se llama AIF (Asociación Inclusiva de Futbolistas) de la que Jhon Ferreyra será presidente: “La asamblea de jugadores amateur, con el apoyo de ex jugadores de la selección uruguaya, nombraron a Jhon Ferreyra presidente de AIF. La reunión del próximo lunes designará los cargos de los restantes directivos”. En el portal de Tenfield se registran declaraciones de Ferreyra, futbolista de Potencia, en la Sport 890: “Se dio el puntapié de algo que comenzó hace dos años. Cuando los Más Unidos Que Nunca nos convocaron a cinco referentes de cada plantel como jugadores de AUF fuimos a dar nuestro apoyo. Obviamente, después pasó todo lo que pasó y quisimos comunicarnos con ellos para hablar de las necesidades de la divisional C amateur, y no se nos atendió el teléfono. Nos dejaron de lado. En el Estatuto que se votó tenemos representación. Nos asesoramos con el doctor Gumer Pérez. Se aprobó en una reunión con más de 100 jugadores de diferentes sectores: masculino, OFI, femenino. Tenemos que sentarnos a negociar cómo va a ser el tema de los votos en el Congreso de la AUF. Tramitamos la personería jurídica por medio del MEC [Ministerio de Educación y Cultura] y luego vamos a pedir una reunión en la AUF. Se nos dejó afuera en la Mutual”. En la fotografía que ilustra la “inauguración” hay una cincuentena de personas, entre los que se aprecia a Richard Chengue Morales, Venancio Ramos, Fernando Álvez, Nelson Olveira, Enrique Peña, entre otros, y cuentan con el respaldo legal del abogado Gumer Pérez.