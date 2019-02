Uruguay cayó 2 – 1 ante Argentina

Con un zapatazo impresionante que abrió el marcador en el primer tiempo y un gol récord a los 23 segundos del complemento, Argentina volvió a derrotar a Uruguay en este Sudamericano juvenil y consiguió la clasificación al Mundial de Polonia.

Uruguay, que mantiene intacta su chance de llegar a Polonia y al Panamericano, e inclusive puede llegar al título, esta vez no pudo controlar un partido que se le salió definitivamente de carril cuando desde los vestuarios Argentina estiró la ventaja a dos. Ahora los muchachos de Coito cerrarán su participación el domingo ante Colombia dependiendo de sí mismos para las clasificaciones y, de no ganar Argentina, para llegar al título.

Hace calor

El comienzo del partido mostró la esperada paridad y un planteamiento un poco más medido de Uruguay, que esperó firme pero salió con mucha convicción. Bien parado, con concentración en el juego y presionando de manera justa, la celeste se fue haciendo fuerte. Por izquierda llegaron un par de remates de Nicolás Schiappacasse y Agustín Dávila, que cruzaron frente al arco argentino.

Uruguay pudo haberse puesto en ventaja cuando después del cuarto de hora inicial mostró superioridad sobre el arco argentino y a los 18 minutos llegó la pelota a las redes, pero el gol no subió al marcador por una posición adelantada de Schiappacasse.

Sin embargo el primer gol del partido llegó a favor de los argentinos, cuando a los 24 minutos del primer tiempo Aníbal Moreno sacó un terrible guascazo de afuera del área que se introdujo en el ángulo superior derecho de Renzo Rodríguez. Qué sensación extraña recibir un gol de tamaña factura cuando no se esperaba. ¡Qué golazo!

El gol cambió por unos minutos la postura y el comportamiento de los equipos en la cancha porque Argentina tomó el aire que precisaba. Después los celestes volvieron a tomar el timón del juego y se acercaron a un empate que no pudo llegar en la primera parte.

Segundos afuera

A los 23 segundos del segundo tiempo, Gonzalo Maroni colocó el 2–0 y ese gol resolvió el partido para los argentinos. Todo un tiempo no fue suficiente para emparejar el marcador, ni siquiera con superioridad numérica. Se hizo muy incómodo el trámite del partido. Argentina se liberó aún más y género más peligro. Uruguay apenas si tuvo una chance de gol a los 18 de la segunda parte cuando Facundo Batista, muy forzado, no pudo llegar a las redes. Ya estaban José Luis Zalazar y Pablo García en cancha. Enseguida Schiappacasse tuvo el descuento, y en una jugada posterior otra vez los celestes casi ponen el dos a uno. Pero nada. En contraposición, tras él no acierto uruguayo, la celesete se escapó del tercero tras un contragolpe donde Maroni definió muy mal.

Cuando faltaban 20 minutos para el final, el zaguero argentino Facundo Medina fue expulsado por una falta contra García, y Coito movió otra vez las piezas dando ingreso a Darwin Núñez como piloto de ataque.

Recién en los descuentos, después de un tire y pegue, llegó el descuento de Schiappacasse, pero ya no quedaba más tiempo para soñar.