Uruguay vuelve a jugar por el Sudamericano sub 20

Hoy de tarde, a las 17.30, la selección sub 20 de Uruguay jugará su tercer partido en el hexagonal final del Sudamericano de Chile. Será frente a Brasil, equipo que se clasificó a esta instancia desde el grupo A. El de celestes y brasileños será el partido de primera hora, pero la triple jornada sigue con los encuentros entre Ecuador y Colombia, a las 19.50, y Venezuela con Argentina, a las 22.10. El partido de Uruguay se podrá ver por VTV; si los de Fabián Coito consiguen un triunfo darán un paso importantísimo para clasificarse al Mundial de Polonia de este año. Cuatro son los cupos para ese torneo; el otro premio que tiene este Sudamericano son tres pasajes para los Juegos Panamericanos de Lima, que también serán este año. La celeste viene bien, está en la primera posición del hexagonal final junto con Venezuela, que tiene un gol más de diferencia a su favor. Ambos equipos quedaron con cuatro unidades después de las victorias del viernes: Uruguay le ganó 1-0 a Ecuador, con gol de Facundo Batista, de penal, a los 62 minutos, y Venezuela derrotó a Brasil 2-0 con anotaciones de Jan Hurtado, a los 38 y 88 minutos. Rodrygo, uno de los titulares brasileños, vio la tarjeta roja, por lo que esta tarde no será de la partida; Rodrigo Zalazar, en Uruguay, también se perderá el partido porque acumuló su segunda tarjeta amarilla. A la ausencia del nacido en Albacete, España, se le suma la baja del lateral derecho titular, Ezequiel Busquets, que sufrió un “traumatismo directo sobre la cara lateral de la rodilla izquierda”, lo que no le permitió seguir en la cancha el viernes; fue sustituido a los 17 minutos del primer tiempo. A primera hora, Argentina le había ganado 1-0 a Colombia, con gol de Julián Álvarez.

Después del partido de hoy, Uruguay cerrará el Sudamericano contra Argentina, el jueves a las 17.30, y frente a Colombia, el domingo, también a las 17.30. Estos horarios, fijados de antemano por la organización del torneo en conjunto con la Confederación Sudamericana de Fútbol, pueden cambiar, ya que si los celestes tienen chances de definir el campeonato pasarán a jugar a segunda o a última hora. Dependerá del partido de hoy contra Brasil. Ganar es meter un pie y medio en una nueva Copa del Mundo. Todos los partidos se juegan en el estadio El Teniente, en Rancagua.