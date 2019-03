Arranca la liguilla de la Liga Uruguaya

Tras la primera fase, la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) ahora se divide en dos. Por un lado, ya no están Verdirrojo ni Welcome, descendidos a El Metro, el torneo de segunda división. Tampoco Sayago ni Atenas, quienes zafaron de bajar de categoría pero no lograron entrar entre los que van al Reclasificatorio. En esta minirrueda participarán cuatro equipos: Olimpia, Hebraica y Macabi, Goes y Biguá. Se disputarán los dos lugares que quedan para meterse entre los ocho mejores, es decir, los que van a jugar los play off. De hecho, ya empezaron a jugar, con victorias de Hebraica y Macabi sobre Olimpia y de Biguá sobre Goes.

Los seis que quedaron arriba en la tabla de posiciones son Nacional, Malvín (primeros con 23 puntos), Aguada, Defensor Sporting (ambos igualados en 21,5 unidades), Trouville y Urunday Universitario (21 puntos cada uno). La ronda en la que se enfrentarán entre sí empieza a jugarse hoy. La Liguilla tendrá tres encuentros esta noche. A las 20.30 Nacional enfrentará a Urunday Universitario en Durazno –sin Esteban Batista, que está desgarrado, los tricolores vienen de perder el viernes con Sporting, que ganó y se metió en la Liga Sudamericana–, y Trouville, recibirá en Pocitos a Defensor Sporting. A las 21.00 se jugará el televisado de la etapa (VTV): Aguada, en su gimnasio, será local frente a Malvín.

El Reclasificatorio continuará mañana con dos partidos que comenzarán a las 20.30. Biguá recibirá a Olimpia en Villa Biarritz, y Hebraica y Macabi será local frente a Goes en la cancha de Trouville.