Continúan los cuartos de final de la Liga Uruguaya

En el Palacio Peñarol hoy se abren los segundos partidos de cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Los play off, que son al mejor de cinco partidos, tendrán en la cancha a Defensor Sporting con Aguada (a primera hora, a las 19.15) y a Urunday Universitario con Trouville (a las 21.30).

Sporting ganó el primer partido, frente a Aguada. Lo mejor del fusionado se vio en el segundo tiempo, que empezó perdiendo por diez y terminó ganando por 12. Los puntos altos fueron, por un lado, el trabajo defensivo con los de abajo: ni Ricardo Glenn ni Al Thornton pudieron incidir en los tableros; por otro lado, los de Álvaro Ponce hicieron un trabajo ofensivo casi perfecto. Conocido es lo de Anthony Young; a él le sumó Eric Dawson, Andrés Dotti, en parte Emiliano Bastón y el que encendió la remontada con triples: Leemir Goldwire. Este último sufrió una lesión muscular en el posterior izquierdo, por lo que los violetas decidieron hacer el recambio; en su lugar llegó Larry O’Bannon, un base que jugaba en Atenas de Córdoba, en Argentina. Habrá que ver cómo se adapta al sistema de juego de Sporting.

Aguada, para mejorar, necesita más trabajo en conjunto. En el primer partido Demian Álvarez jugó prácticamente solo en ofensiva. Y eso, aunque anotó muchos puntos, fue una debilidad: cuando le tomaron los puntos el goleo aguatero bajó. Visto el encuentro anterior, necesita variantes para que el juego interior le rinda mejor en ataque.

Trouville, por su parte, va 1-0 adelante de Urunday. El primer play off de ambos no fue bueno, y si el punto se lo llevó el rojo fue por lo poco más que hizo entre el tercer y último cuarto. El juego exterior fue lo mejor del rojo de Pocitos. El mercedario Marcos Marotta rindió a muy buen nivel, no sólo asistiendo sino con 16 puntos, y el extranjero Donald Robinson demostró que con la mano caliente hace daño. Urunday debe superar la excesiva dependencia de Emilio Taboada. Puede hacerlo, en virtud de su buen juego interior, más allá de que en el primer partido Quinnel Brown estuvo muy por debajo de su nivel (1 punto, 3 rebotes, 1 asistencia).

Más allá de individualidades y funcionamientos colectivos, es una serie pareja que dependerá de los pequeños errores.

Mañana más

El viernes serán Biguá y Malvín los que abran la doble jornada. Fueron octavo y primero, respectivamente, pero en el mano a mano del juego inicial esa diferencia no se notó demasiado. El encuentro fue parejo y se definió en el último período. Si lo ganó Malvín fue por su mejor repertorio. Marcos Cabot estuvo intratable desde el triple, Marcel Souberbielle y Nicolás Mazzarino aportaron su buena suma de puntos, Hátilla Pasos es sinónimo de defensa y dominio de los tableros. Pero Biguá demostró que tiene con qué. Si los Osimani, Martín y Joaquín, están enchufados, si Charles Hinkle logra no ser tan intermitente y si Kevin Young y de Storm Warren logran incidir en el poste bajo, el pato estará en partido ante el actual campeón. Claro que, casi que hay margen de error a la hora de enfrentar a Malvín.

Más allá de cómo terminaron al final del campeonato, se presumía que el choque entre Nacional y Olimpia sería un mano a mano muy parejo. A la prueba está: fue el único encuentro que se definió en alargue. Olimpia, que en las manos de su goleador, John Dickson, tuvo la posibilidad de ganarlo en el tiempo reglamentario, desperdició una muy buena oportunidad de picar al frente en el play off. Esto, más allá de lo coyuntural, se basa en que Nacional no contó con Anthony Danridge, lesionado. Si el tricolor recupera a su goleador, es probable que saque diferencias en el partido con Olimpia.