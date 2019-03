El empate entre Racing y Nacional, y las victorias de Boston River, Defensor y Juventud

En el estadio José Nasazzi, Racing y Nacional empataron 1-1. El empate dejó a los dos equipos en el fondo de la tabla, porque tanto los de Sayago como los tricolores de La Blanqueada siguen sin ganar en las tres fechas que se han jugado. La escuelita sumó su primera unidad (había perdido los dos primeros partidos, con Cerro y River Plate), Nacional llegó a dos puntos por esta unidad y su anterior empate con Liverpool en la primera etapa (luego con Wanderers cayó goleado 4-1).

Hasta que llegaron los dos golazos, el partido era flojo y nos encaminábamos a un 0-0 enorme en la tarde del Prado. Durante casi 70 minutos no hubo tiros al arco. Tuvo que entrar el melense Nicolás Sosa –hermano de Sebastián, el goleador de la temporada– para tener la primera chance clara para Racing: se metió en el área, quedó de frente a Esteban Conde y, a pesar de que la cruzó bien, el remate se fue afuera. Pero a los 76, sólo 13 minutos después de su ingreso, Sosa marcó un golazo para encuadrar el 1-0 racinguista: recibió la pelota unos metros adelante del círculo central de la mitad de la cancha y empezó a apilar jugadores, con dos caños incluidos a sus rivales, el último a Matías Viña. Luego, pisar el área y pegarle, y golazo de Racing. Poco después, ya con el partido muy complicado para Nacional, Racing tuvo el golpe de knock out, pero no lo aprovechó. Otra vez Nico Sosa dentro del área, aunque fue buena su definición, la pelota dio en el palo. Zafó Nacional, y esa chance a un equipo con grandes individualidades no se la podés dar.

Eduardo Domínguez ya había hecho ingresar a Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro. Todos al ataque para buscar primero la victoria, cuando el partido estaba 0-0, y luego el empate. Con la desesperación de mandarse arriba, el equipo quedó partido y ahí fue que Racing lo pudo liquidar. Pero no. Y Ocampo, que había entrado muy bien, tomó la pelota unos metros fuera del área grande y sacó un zapatazo impresionante que le rompió el arco a Martín Rodríguez. 1-1 a los 88, y se venía el final. Con más ganas que fútbol, los dos se atacaron. Nacional pegó muchos pelotazos buscando a Octavio Rivero, aunque por momentos abrió la cancha con Ocampo y Santiago Rodríguez. Racing tuvo la chance de ganarlo pero la dejó pasar.

Racing la semana que viene visitará a Fénix en el Parque Capurro, partido especial para ambos clubes. Nacional, por su parte, será local frente a Boston River, pero antes, el miércoles, visitará a Zamora de Venezuela por la primera etapa del grupo E de la Copa Libertadores de América. Los tricolores llegarán a Barinas, Venezuela, hoy de tarde.

Boston River derrotó 2-0 a River

En el césped sintético del Complejo Rentistas, Boston River consiguió su segunda victoria en la temporada, esta vez 2-0 sobre River Plate. Los goles fueron de Diego Gurri a los 39 minutos del primer tiempo y de Maximiliano Pérez a los 51. Con el triunfo, el equipo que dirige el riverense Gastón Machado quedó en la parte alta de la tabla de posiciones. El darsenero, por su parte, no pudo estirar la buena racha y perdió por primera vez en el año. Venía de empatar en el clásico con Wanderers y de ganarle bien a Racing en el Saroldi.

Defensor le ganó 2-0 a Rampla en el Olímpico

Se le dio. Defensor Sporting, luego de un gran arranque de temporada (derrotó en La Paz a Bolívar por la Copa Libertadores) y una seguidilla de seis derrotas consecutivas entre la copa y el Campeonato Uruguayo, cortó la racha en el estadio Olímpico al ganarle por primera vez en el Apertura. Fue 2-0 ante Rampla Juniors, que quedó en el fondo de la tabla de posiciones, sin puntos. La victoria empezó a cimentarse desde el arranque, casi al salir de los vestuarios. Al minuto de juego, el ex Cerro Nicolás González marcó el primero y, ya sobre el final del partido, en el minuto 84, el interminable Álvaro Chino Navarro puso el 2-0 definitivo.

Fénix le ganó a Wanderers 2-0 en el Viera

El Fénix de Juan Ramón Carrasco volvió a ganar y, como Boston River, llegó a 7 unidades en el Torneo Apertura y es uno de los dos perseguidores que tienen Peñarol, Cerro Largo y Progreso en la tabla de posiciones del primer campeonato corto de la temporada. Otra vez, como en la primera etapa, el triunfo fue como visitante: 2-0 con Wanderers en el Parque Viera. Los goles fueron de Leonardo Fernández, cuándo no, de tiro libre a los 57 minutos de juego: intratable el chiquilín. El segundo para darle cierre a la victoria capurrense lo marcó Alex Silva a los 78, tras la asistencia de Mathias Acuña.