Está pronto el calendario del femifútbol AUF

La Mesa Ejecutiva de Fútbol Femenino, reunida con los clubes en Consejo de Liga, definió la fecha de inicio del Campeonato Uruguayo 2019 e hizo el sorteo de los diferentes fixtures de los cuatro torneos previstos. Al igual que el año pasado, habrá Divisional A y Divisional B en mayores, un torneo juvenil en sub 19 y otro en sub 16, pero la diferencia radical –para bien– es el espectacular incremento de equipos –y, por lo tanto, de jugadoras–, que marcará la temporada como histórica.

En 2018 hubo un total de 43 equipos en acción y ahora habrá 59, casi 40% de aumento. El año pasado hubo 20 equipos en mayores: diez en la A y diez en la B. A estos se deben agregar 11 que compitieron en sub 19 y 12 que lo hicieron en sub 16.

Se confirmaron las cifras que la diaria fue prefigurando en la información brindada en los meses de enero y febrero. Se mantendrán los diez equipos de la Divisional A, pero la B pasará a tener 16. En las categorías juveniles el aumento es sustancial: se llegó a 15 equipos en sub 19 y 18 en sub 16, lo que conforma la cifra de 59 equipos anunciada en la titulación de esta nota.

De primera

Habrá 26 clubes que competirán con la Primera División, con dos tipos de situaciones especiales: Central Español no presentará equipo mayor sino dos divisionales juveniles; por lo contrario, tres clubes –San José FC, Keguay y Miramar Misiones– sólo competirán en mayores. Nueve clubes se presentarán en condición ideal, con equipos en las tres categorías: Albion, Atenas de San Carlos, Colón, Danubio, Juventud de Las Piedras, Liverpool, Nacional, Peñarol y Wanderers. Los restantes lo harán en mayores y en una categoría juvenil que eligieron según su preferencia.

El comienzo de las actividades será el fin de semana del sábado 23 y el domingo 24 de marzo.

Divisional A

El Campeonato Uruguayo de la Divisional A se abrirá con la primera etapa del Torneo Apertura. Peñarol, el bicampeón vigente, será visitante de Canelones Fénix, otro equipo fusionado que debutará y que mantiene la categoría de privilegio por la actuación de las canarias en el último torneo.

Colón, que salió segundo en las dos últimas temporadas, luego de alcanzar cuatro campeonatos seguidos, entre 2013 y 2016, recibirá a Liverpool. Nacional, que tratará de quebrar la sequía de títulos que padece desde 2011, aunque figura entre los favoritos año a año, recibirá a Bella Vista, que ascendió por haber obtenido el segundo lugar en la B.

Progreso, campeón de la divisional de ascenso sin puntos perdidos, debutará en la divisional superior enfrentando como visitante a River Plate, mientras que San Jacinto Rentistas –que ya actuó como fusionado el año pasado– recibirá a Plaza Línea D, un tercer equipo producto de una fusión.

En el comienzo todos competirán por el título, que dará derecho a ocupar el cupo uruguayo en la Copa Libertadores de 2020. Ya avanzado el torneo, algunos competirán por no quedar en los dos últimos lugares, que traerán aparejado el descenso.

En la segunda etapa se destaca el encuentro Peñarol-Colón, y el partido Nacional-Peñarol se jugará en la última etapa. Cabe la aclaración: no fue digitado, sino que así lo determinó el sorteo.

Divisional B

En la divisional de ascenso dos equipos lograrán el objetivo del ascenso, uno de los cuales obtendrá el título de campeón. Pero este torneo de 16 clubes, que de por sí será muy atractivo, tiene otro ingrediente estimulante: será el preludio de la creación de una tercera divisional para 2020, la C. Por eso, de entrada habrá un torneo clasificatorio que dividirá las aguas: los ocho primeros seguirán compitiendo por el título y los ascensos, mientras que los restantes tendrán como desafío mantener la categoría –de lo contrario, descenderán a la proyectada nueva divisional–.

La primera etapa tendrá los siguientes cruces: Rampla Juniors –club histórico del fútbol femenino, que hacía diez años que no participaba–jugará con Atenas, Wanderers con Udelar, Keguay con Juventud, Racing con San José, Boston River con Defensor Sporting, Canadian con Albion, Miramar Misiones con Cerro y Náutico enfrentará a Danubio.

Las juveniles

Ambas categorías juveniles comenzarán con torneos clasificatorios y luego pasarán a disputar separadamente una Copa de Oro y una Copa de Plata.

El Clasificatorio sub 19 tendrá los siguientes encuentros inaugurales: Danubio-Central, Atenas-Progreso, Defensor-Juventud, Nacional-River Plate, Liverpool-Boston River, Peñarol-Albion y Wanderers-Colón; Náutico tendrá fecha libre. Por su parte, en sub 16 jugarán Bella Vista-Wanderers, Colón-Cerro, Juventud-Plaza Línea D, Rampla Juniors-Rentistas, Atenas-Danubio, Peñarol-Albion, Central Español-Canadian, Racing-Canelones Fénix y Liverpool-Nacional.

Una gran temporada del femifútbol uruguayo está por comenzar.

Otra vez será

La Comisión Normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la interventora, perdió una gran oportunidad. El fútbol femenino necesita más promoción y más visibilidad. En el marco de ese concepto, es muy claro que el lanzamiento público de una temporada histórica en la que se podría haber transformado un simple sorteo de calendarios necesitó de otro apoyo, otro empuje, otra calidad.

Por el contrario, se hizo sin anuncio público, sin prensa, sin que se hiciera mención alguna siquiera en la página web de la AUF. Fue, en ese sentido, una linda oportunidad perdida, en la medida en que, además, estaba latente la existencia de un largo paso adelante que con esta temporada en crecimiento da el fútbol femenino uruguayo.

Por supuesto que el nuevo impulso no lo dio la Comisión Normalizadora, pero hasta podría haberse lucido con el acabado cumplimiento de la directiva que llegó de la Conmebol: los clubes masculinos que no tuvieran un equipo femenino en Primera y otro juvenil, en la temporada 2019 no podrán participar en las copas Libertadores y Sudamericana en caso de clasificarse. Todos cumplieron, incluso los que se resistieron hasta el final a abrir la cancha a las mujeres futbolistas. Incluso Cerro Largo, que optó por participar en los torneos femeninos de la Organización del Fútbol del Interior.

Otra vez será. Capaz que cuando no haya más intervención.