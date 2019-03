Las victorias de Rampla, Juventud y River, y los empates de Defensor-Wanderers y Progreso-Boston River

Rampla le ganó 2-0 a Liverpool

Es la segunda victoria de Rosario Martínez al frente del picapiedra

Con una superioridad muy marcada en el juego durante los 90 minutos Rampla Juniors derrotó a Liverpool 2-0 en el estadio Olímpico. Fue una buenísima presentación del equipo picapiedra, que desde el inicio dominó las acciones del partido y hasta el final estuvo cerca de marcar algún gol más. Una de las figuras de la tarde fue el goleador, Mathías Saavedra, anotó en dos ocasiones, a los 25 y 75 minutos.

Solo al comienzo Liverpool generó alguna chance peligrosa en el área contraria, con Bryan Olivera y Juan Ignacio Ramírez comandando las acciones. También Maureen Franco intentó, pero no pudo, hasta que el nivel de intensidad del ataque negriazul se fue apagando. Una vez que cayó el 1-0 de Rampla (de cabeza, de Saavedra) el equipo local aceleró y casi lo pasa por encima al de Paulo Pezzolano.

Saavedra primero, Juan Ángel Albín después y por último Camilo Cándido tuvieron en sus pies la chance de estirar el marcador. En la segunda etapa a Rampla le alcanzó con defender por arriba con Edgar Martínez y Gonzalo Rizzo, porque Liverpool —extrañamente— apeló a tirar pelotazos frontales. Claro, lo seducía mucho el ingreso del paraguayo Clementino González, pero no le funcionó a Pezzolano y su equipo se volvió muy previsible. Ignacio Panzariello comenzó una jugada en la mitad de la cancha, habilitó al ingresado Delis Vargas y el ex Juventud la pasó al medio del área chica para encontrar a Saavedra, que no tuvo más que empujarla. Otro buen gol de Rampla, que con el 2-0 liquidó el partido.

Defensor y Wanderers empataron 1-1 en el Franzini

Federico Andueza, de Wanderers, y Martín Correa, de Defensor.

Los violetas siguen en el fondo de la tabla

Defensor Sporting y Wanderers empataron 1-1 en el estadio Luis Franzini. Para la viola abrió el marcador Álvaro Chino Navarro, a los 17 minutos de juego, mientras que el olimareño Gonzalo Barreto lo empató para los bohemios, a los 45, en una de las últimas jugadas de la primera etapa. El partido tuvo de todo: goles, muchísimos amonestados (diez) y un par de jugadores expulsados por Esteban Ostojich. Wanderers terminó rescatando un punto valioso, si tenemos en cuenta que perdía desde temprano y que Federico Barrandeguy vio la tarjeta roja a los 25 minutos. El panorama era complicado para los del Prado, que lograron empatarlo para irse al vestuario más tranquilos. Una victoria habría dejado al equipo de Román Cuello bien arriba en la tabla de posiciones; además, habría sido una linda manera de coronar una semana casi perfecta, que tuvo triunfos con Peñarol en el Centenario y con Sport Huancayo en el Parque Viera por la Copa Sudamericana. Defensor no se fue contento con el empate, pero este sirvió, al menos, para cortar la racha negativa que tiene en el Apertura. Los de Jorge da Silva no pudieron salir del fondo de la tabla: la última posición la compartían con Nacional, que ganó, y ahora están últimos con Cerro, que perdió. En la próxima etapa visitarán Sayago para jugar con Racing; Wanderers será local en el Parque Viera frente a Rampla.

La novedad El partido de Primera División masculina tuvo un preliminar, que fue un hecho histórico en sí mismo: se dio el debut de Defensor Sporting femenino, que competirá este año en la divisional B del Campeonato Uruguayo. Las violetas arrancaron con todo, golearon 7-0 a Boston River y pudieron ser más, porque tuvieron dos penales a su favor (uno lo contuvo la golera del Boston y el otro fue a parar afuera).

Juventud venció a Cerro Largo 1-0

Gonzalo González les dio el triunfo a los pedrenses

Cerro Largo, con los resultados vistos del sábado, tenía la chance de ganar y quedar como único escolta de Fénix. No sucedió. El deseo y la necesidad de Juventud de escalar posiciones pudo más. Y el gol, claro.

La jugada pareció entreverarse. Sin embargo, ningún arachán pudo reventarla como para sacar el peligro del área. Más bien quedó corta y Gonzalo González, volante central que estaba al acecho, aprovechó para darle de lleno. El tiro salió fuerte, rápido, y se metió contra el palo derecho de Washington Aguerre, quien, por más que voló, poco pudo hacer.

Aparte de la derrota, Cerro Largo sufrió tres expulsiones. Serán bajas para la próxima fecha Facundo Rodríguez, Carlos Fernández y el goleador Sebastián Sosa.

Progreso y Boston River empataron 1-1

Empate gaucho para mantenerse arriba

El punto de Progreso en el Abraham Paladino le sirve. Primero, para recuperarse de la goleada que se llevó la fecha pasada con Racing; segundo, porque, tras los resultados del fin de semana, le vale para llegar a los 11 puntos y quedar cuarto en el Apertura. Los goles fueron casi al instante: a los 22 minutos y luego de un córner, Maximiliano Pérez puso al Boston adelante; al minuto, Gustavo Alles, nueve oportuno, hizo el empate tras una jugada de manual: desborde, centro atrás, gol.

River venció a Cerro 2-1

El darsenero volvió a la victoria

River Plate no ganaba desde la segunda fecha: dos derrotas y un empate era todo lo cosechado. Fue así hasta ayer: con goles de Juan Pablo Plada y Luis Urruti, el darsenero venció 2-1 a Cerro. El transitorio empate de los albicelestes lo metió Facundo Peraza.

Fue más River. Si no ganó por una diferencia más amplia fue porque los palos le negaron los tantos a Matías Alonso y Facundo Silvera. Recién a los 49 pudo abrir el marcador, gracias al tiro desde afuera del área de Plada. Cinco minutos después, tras un centro desde la izquierda de José Luis Tancredi, Peraza ganó en el segundo palo y empató. Lo que destrabó el partido fue la inexorable ley del ex: Urruti encaró por la derecha, zigzagueó, dejó tres rivales por el camino con gambetas cortas, y pateó fuerte y arriba.