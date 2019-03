Se juega la última etapa de la Liga Uruguaya

Hoy de noche se cierra el Reclasificatorio en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). A las 20.30 jugarán Goes y Olimpia en Plaza de las Misiones y Hebraica y Macabi ante Biguá en Villa Biarritz, en el partido televisado de la jornada. Para el martes quedaron los partidos finales de la Liguilla.

Luego de los resultados que se dieron en la etapa del viernes quedó confirmado el primer cruce de los play off, que será entre Nacional y Olimpia. Malvín, con su triunfo ante Defensor Sporting, se aseguró el primer lugar y espera rival, que saldrá del triangular que jugarán esta noche Hebraica, Biguá y Goes. El que tiene la ventaja es el macabeo, que si gana se mete entre los ocho que pelearán por el título. Según cómo se den los resultados, puede haber un desempate.

Mañana, por la Liguilla, se enfrentarán Nacional y Malvín en la cancha de Unión Atlética, Defensor Sporting y Aguada en el gimnasio de Welcome y Trouville con Urunday Universitario en la cancha de los rojos de Pocitos. Los tres encuentros se juegan a las 20.30. Una vez que finalice esta etapa –y cuando se conozca el fallo pendiente del partido entre Aguada y Malvín, el miércoles– se jugarán los cuartos de final en el Palacio Peñarol desde el lunes 25 de marzo, con una doble jornada que comenzará a las 19.15 (el partido de segunda hora se jugará a las 21.30). Las revanchas se jugarán entre el jueves 28 de marzo y el viernes 29. Las semifinales y las finales podrían disputarse en el Antel Arena, pero eso lo resolverá la Liga en unos días.

Hay fecha para segunda

Se confirmó la fecha de inicio de El Metro 2019, el torneo de básquetbol de segunda división que dará como premio dos ascensos a la LUB edición 2020-2021. El 4 de junio se tirará la primera pelota al aire y se dará comienzo a la temporada. 14 serán los clubes participantes: Tabaré, Colón, Lagomar, 25 de Agosto, Unión Atlética, Stockolmo, Larrañaga, Cordón, Miramar, Larre Borges, Peñarol y Danubio –campeón y vicecampeón de segunda–, y Welcome y Verdirrojo, descendidos desde la Liga a El Metro.

La forma de disputa será igual que la del año pasado. Los equipos jugarán un Clasificatorio a una rueda todos contra todos, luego el campeonato se dividirá en dos partes. Los ocho que queden arriba jugarán por el campeonato y el ascenso directo a la Liga, que será para el que termine en la primera posición. Los siete equipos que no consigan ese ascenso directo se sumarán al primero de la Reclasificación y jugarán play offs por el segundo ascenso. A propósito de la fase reclasificatoria, la disputarán los seis equipos que no entren a la instancia que definirá el campeonato. El club que termine en la última posición descenderá a la Divisional Tercera de Ascenso (DTA); el primero, lo dicho, subirá a jugar los play offs, y los restantes cuatro clubes jugarán un play out por el segundo descenso a la DTA.

Tablas de posiciones

Liguilla PG PP PTS Malvín 24 6 31 Nacional 22 8 29 Aguada 19 11 27.5 Urunday 18 12 27 Sporting 18 12 26.5 Trouville 17 13 26