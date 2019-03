Tabárez definió el plantel para la China Cup

El técnico de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Tabárez, convocó el plantel definitivo para disputar la China Cup entre el 22 y el 25 de marzo. Entre los 23 jugadores citados se destaca Giovanni González, el único del medio local. La otra novedad de la convocatoria no es bueno, pero se sospechaba: Edinson Cavani no integrará el plantel. El delantero del París Saint-Germain, según informó la sanidad celeste, no fue citado porque padece una “lesión de recto anterior de cuádriceps derecho” de la que está recuperándose.

Los citados son los arqueros Fernando Muslera, Martín Silva y Martín Campaña; los defensas Diego Godín, Sebastián Coates, José M. Giménez, Gio González, Martín Cáceres, Mathías Suárez y Diego Laxalt; los volantes Marcelo Saracchi, Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás Lodeiro, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta y Gastón Pereiro; más los puntas Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez, Cristhian Stuani y Luis Suárez.