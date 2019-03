Zona de definiciones en la LUB

Entre esta noche y la de mañana terminará la temporada regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Por un lado, habrá dos juegos que cerrarán la Liguilla y, resultados mediante, se ordenarán los equipos del tercer al sexto puesto, detrás de Malvín, el primero, y Nacional, el segundo. Los partidos de esta noche arrancarán a las 21.15: Defensor Sporting-Aguada se jugará en la cancha de Welcome, Trouville-Urunday Universitario en el gimnasio de los de Pocitos. Por otra parte, en el Reclasificatorio habrá desempate. Con Olimpia ya clasificado –quien además ya tiene cruce definido con Nacional– y Hebraica y Macabi fuera de concurso, Goes y Biguá necesitan ganar para avanzar a los play off en el octavo y último puesto. Quien pase será el rival de Malvín en los cuartos de final. Vale recordar que todos los cruces de esta instancia serán al mejor de cinco partidos.

Tabla de posiciones