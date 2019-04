12 medallas para el remo uruguayo

Tras el Campeonato Sudamericano Junior y sub 23 de remo que se desarrolló en Río de Janeiro, la selección uruguaya cosechó 12 medallas: cinco de oro, tres de plata y cuatro de bronce. Las preseas doradas las obtuvieron Martín Zócalo (single abierto) Bruno Cetraro (ligero), Cetraro y Leandro Rodas (doble par ligero), Zócalo y Eric Seawright (doble par abierto) y Martín González con Marcos Sarraute (doble par abierto sub 23).