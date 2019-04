Bonomi no aseguró que el clásico del Apertura se jugará en el Campeón del Siglo

Está por verse. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló sobre la posibilidad de que los clásicos se jueguen en las canchas de Peñarol y Nacional. Consultado sobre el que se aproxima, donde los aurinegros quieren que se dispute en el Campeón del Siglo, Bonomi dijo entrever que aún no está resuelto: “Los que fijan los escenarios deportivos es la Asociación Uruguaya de Fútbol en conjunto con la Secretaria Nacional del Deporte. Nosotros lo que hacemos es analizar la situación de cada escenario deportivo para ver si permite jugar el partido desde el punto de vista de la seguridad. Peñarol hoy cumple con esas expectativas. Monitorearemos de acá hasta el 4 de mayo”.

El ministro hizo hincapié en que los análisis sobre los niveles de riesgo se deben hacer la última semana o cerca del partido, y no prematuramente. Además, ante la pregunta de si tiene que haber hinchas visitantes o no, Bonomi sostuvo que el ministerio no puso esa limitación, pero que si van visitantes hay que establecer un plan de acceso y desagote de tribunas para garantizar la seguridad. “Eso sí se hace en conjunto con el Ministerio del Interior”.

Consultado sobre la confirmación que dio públicamente el presidente carbonero, Jorge Barrera, Bonomi dio su versión: “Barrera se reunión en el Ministerio del Interior y comunicó que estaban de acuerdo con Nacional de jugarlo en el Campeón del Siglo y que el segundo partido se jugaba en el Parque Central o en el Centenario y Nacional estaba de acuerdo. Creo que los que se sorprendieron fueron los dirigentes de Nacional, porque inmediatamente nos pidieron reunión y nos dijeron que eso no era así”. Bonomi, además, comentó que los tricolores exigen paridad de condiciones: si hay clásico en el Campeón del Siglo, que haya en el Parque Central. Sobre esto, el ministro dijo que mientras el Parque esté en obras difícilmente se juegue allí.

“Ahora es la AUF la que tiene que fijar el escenario. Antes de que se juegue hay que certificar que los niveles de seguridad sean suficientes. El otro clásico es otro tema, lo veremos después, falta cuatro o cinco meses.