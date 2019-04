Edgardo Kogan es el nuevo entrenador de Uruguay

Lo confirmó Ricardo Vairo, el presidente de la Federación Uruguaya de Basket-Ball (FUBB): Edgardo Kogan será el entrenador de la selección uruguaya. Además, Vairo, en conversación con VTV, agregó más novedades: Kogan estará acompañado en el cuerpo técnico por los preparadores físicos Marcelo Bessio y Mauricio Márquez; Marcelo Capalbo seguirá en las juveniles celestes (dirigirá el Sudamericano sub 21, este año), mientras que el Gallego Alejandro Álvarez continuará como entrenador de la selección femenina. Y hay más. Vairo habló de la posibilidad de que el argentino Rubén Magnano, quien hasta hace pocos días era el entrenador de Uruguay, pueda sumarse como “director de selecciones” o “coordinador deportivo”: “Económicamente se hace inviable que esté todo el año trabajando, pero la experiencia fue muy valiosa para todas las selecciones”, sostuvo. Se buscará que el cordobés trabaje a distancia y viaje una vez por mes para estar en el CEFUBB.

El Panza Kogan afrontará el primer objetivo con la celeste en los Panamericanos de Lima, que se disputarán a fines de julio; en conversación con el portal Básquet total dijo que cuando fue designado director técnico de la selección sintió “mucho orgullo, mucho honor”. “Es un reconocimiento a una carrera que empezó en formativas y tuvo una escalera que por ahí la gente desconoce, pero estuve años muy cerca de grandes entrenadores que me dejaron mucho conocimiento; eso me hace sentir feliz por haber sido seleccionado”, expresó.

Hay que esperar

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), luego del primer partido semifinal que jugaron anoche Malvín y Urunday Universitario, volverá el lunes, cuando Aguada y Nacional se enfrenten a las 21.15 en el Palacio Peñarol, en el primer partido semifinal de esa serie. La llave entre aguateros y tricolores no comenzó; el primer partido, que debía jugarse el lunes, se suspendió porque unos minutos antes de que empezara uno de los relojes que marcan los 24 segundos de posesión no funcionaba. Aquella decisión de la FUBB que motivó el cese de Marcelo Signorelli como entrenador de la selección uruguaya se basó, en algún aspecto, según lo que comunicó la federación, en la revisión del proyecto “en lo que refiere a su sustentabilidad organizacional”. Raro, si tenemos en cuenta que los torneos de nuestro básquetbol no se caracterizan por ser de lo más organizados. Como muestra basta un botón. Fueron a buscar un reloj de repuesto a la FUBB, lo llevaron al Palacio, hicieron los intentos de conexión, pero no se logró que comenzara el partido y, luego de casi una hora de espera, se decidió suspenderlo.

Las semifinales se juegan al mejor de cinco encuentros, y las finales, al mejor de siete. A propósito de la definición, Vairo confirmó que empezarán a jugarse en la segunda semana de mayo en el Antel Arena, por primera vez en la historia de la LUB.