Empate en el estadio Olímpico: Rampla Juniors 0 - 0 Danubio

Igualdad sin goles entre Rampla Juniors y Danubio. Empate con sabor a poco para ambos, aunque por diferentes motivos. Para los de la Curva de Maroñas, porque desperdiciaron una chance de seguir prendidos en la pelea de arriba; para los de Rosario Martínez, porque jugaron buena parte del partido con un hombre de más.

Danubio fue lo de siempre: buenas intenciones; juego elaborado desde la mitad de la cancha, aunque no tuvo a Carlos Grossmüller; intensidad por las bandas, si bien el hábil Denis Olivera se fue expulsado a los 33. Más allá de sus virtudes, no pudo romper el cerco picapiedra. Rampla, por el contrario, careció de profundidad y no pudo sacar provecho de jugar 11 contra diez hasta los 80, cuando se fue expulsado en los locales Diego Rosa.