Fénix le ganó a Cerro 2-1 y sigue como líder del Apertura

Gran victoria de Fénix en el Parque Capurro, 2-1, con Cerro, en un partido que fue de ida y vuelta y dejó a los albivioletas nuevamente en la punta del Torneo Apertura, con 20 unidades. Los goles del líder fueron de Leonardo Fernández –el mejor jugador del campeonato hasta ahora–, a los 10 minutos, y de Alex Silva, a los 61. Para Cerro lo había empatado Facundo Peraza, a los 34 del primer tiempo. El primer torneo corto de la temporada terminó de jugar la octava fecha, o sea, ya pasamos la mitad de las fechas a disputarse, que son 15, y nadie ha podido bajar a Fénix, que no sólo está puntero, sino que además es el único equipo invicto, con seis victorias y dos empates. Además, el cuadro de Juan Ramón Carrasco es el más goleador, con 22 anotaciones a favor y diez en contra. Carrasco, el entrenador de este equipo, dijo al finalizar el partido que “acostumbrarse a estar arriba no es fácil”. Buena reflexión de JR, teniendo en cuenta que este mismo equipo –variantes más, variantes menos– peleó el descenso hasta la última etapa del Torneo Clausura del año pasado, y ya con mucho rodaje y jugadores ensamblados en lo que les pide el entrenador empiezan a mostrar otra cara: un equipo que juega bien, que es dinámico y que todos los fines de semana tiene que defender el liderazgo. “Fénix piensa en el arco rival; no hicimos el mejor partido, pero siempre estuvo latente la posibilidad del gol. Hoy mostramos las dos facetas, y el equipo respondió por abajo y por arriba”, agregó el director técnico, que empezará a preparar su visita al Parque Saroldi, donde enfrentará a River Plate el fin de semana que viene.

Quiero fútbol

En la cancha, de todo. Goles, buenas jugadas y la superioridad de Fénix ante Cerro, aspecto que no fue constante en la tarde dominguera, porque los villeros, a pesar de su mal momento (están últimos en la tabla) lograron llegar al empate, y, cuando estaban mejor parados frente a su rival, llegó el gol de Alex Silva, precedido de un quite de Maxi Cantera a Richard Pellejero y una posterior habilitación que el delantero aprovechó para definir contra el palo. Antes, Peraza lo había empatado luego de un desborde y centro-gol de Federico Puente y, mucho antes, Leo Fernández había abierto el marcador. Fernández, de gran campeonato, sigue siendo una de las figuras del líder.