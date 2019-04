Las finales de la LUB serán en el Antel Arena

Quedó confirmado por la Federación Uruguaya de Basket-Ball (FUBB): las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) serán en el Antel Arena. El estadio tendrá una capacidad para casi 9.200 personas y, en principio, la fecha de comienzo será el lunes 6 de mayo. La fecha de los play off finales es tentativa porque, de ser necesarios quintos juegos en las semifinales –Aguada-Nacional o Malvín-Urunday Universitario–, estos se jugarán en el Antel Arena y eso atrasaría el arranque.

Las finales de la LUB serán al mejor de siete encuentros. Las fechas reservadas para la ocasión son el lunes 6, el viernes 10, el martes 14, el lunes 20, el viernes 24 y el martes 28 de mayo, más el domingo 2 y el miércoles 5 de junio. Si se juega un mínimo de cuatro finales, la fecha tope puede ser el 20 o el 24 de mayo, lo que dependerá de si la primera final comienza el lunes 6 o si ese día se disputa un eventual partido semifinal.

Numeradas y personales

Las más de 9.000 entradas que se pondrán a la venta –la FUBB no dio a conocer desde cuándo estarán disponibles porque, para ello, esperará a saber si habrá quinto partido semifinal– tendrán los siguientes precios: 250, 350, 450, 550, 700 y 1.000 pesos, según la ubicación. La venta de las localidades se hará en los locales de Redpagos y por Tickantel.

La FUBB anunció que para comprar entradas es necesario exhibir la cédula de identidad, y en la puerta deberá presentar ambas cosas. En el boleto figurará el número de asiento, que será intransferible, por lo que el espectador será responsable de lo que suceda en su lugar en el estadio. Por otra parte, comunicó que para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del espectáculo hay una lista de alrededor de 20 personas que no podrán ingresar, que se suman a las más de 600 que figuran en la lista negra del fútbol que tiene el Ministerio del Interior. El protocolo de seguridad también incluye otras medidas: no se permitirá ingresar con banderas de más de dos metros por uno, las hinchadas no podrán llevar instrumentos de percusión, no se podrá tirar papel picado ni ingresar con termo y mate.