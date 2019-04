Nacional no acepta el operativo de seguridad para el clásico

“Nacional le comunicó al Ministerio del Interior que no debe ni va a asumir ninguna responsabilidad en materia de seguridad pública, porque no le compete y sentaría un precedente que no corresponde”, dijo José Decurnex, el presidente tricolor, en conversación con NacionalTV.

Lo que había propuesto el MI la semana pasada –cuando la Mesa Ejecutiva de la AUF fijó el clásico entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo– era reunir a los hinchas albos en un lugar alejado del estadio y trasladarlos en varios ómnibus escoltados por motos. Pero había más, porque el plan de seguridad implicaba que Nacional se hiciera cargo de los gastos del transporte y, según entienden los tricolores, eso implicaría ser responsables de la seguridad de sus hinchas.

Con respecto a las amenazas que se produjeron el viernes en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol por parte de la agrupación Guardianes de Nacional, el empresario sostuvo que “Apenas la AUF nos comunique la identidad de los involucrados en el episodio del viernes en la noche, vamos a imponer las sanciones estatutarias correspondientes”. “Es un grupo que no representa a Nacional ni tiene vínculo institucional alguno”, agregó.

Después de lo que sucedió el viernes Guardianes de Nacional se disolvió. En su cuenta de Twitter escribieron lo siguiente: “En lo que nos equivocamos, perdón a Nacional y su gente; hasta acá llegamos. Hoy se tomó la resolución de dar un paso al costado y disolvemos Guardianes. Que todos los bolsos protejamos a Nacional. Adiós”.