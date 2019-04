Nacional venció a Zamora 1-0 y está casi en octavos de final

En un partido difícil y angustiante por la carga del juego ante los venezolanos, Nacional derrotó a Zamora 1-0 con gol de Gonzalo Bergessio y llegó a 9 puntos en su grupo, donde lidera Cerro Porteño con 12. Fue difícil, complicado y costó hacer y mantener la diferencia ante un rival de buenos kilates de juego, aunque esté último y ahora eliminado, aunque sea venezolano y no haya ganado ni un partido: Zamora jugó bien y pareció hasta superior a Nacional, pero parecer no es ser, porque ganó Nacional y consiguió tres puntos decisivos.

Los partidos de copa tienen algo particular, pero no desde el punto de vista de un modelo o estilo de juego, o de vehemencia o fair play, tiene para los uruguayos una vibra especial. Con tranquilidad, sin desesperación, pero sin descuidar el esfuerzo y los movimientos, Nacional comenzó a volcar el juego sobre campo venezolano. Concentración, calma y un plan, que era el de mover adecuadamente la pelota hasta encontrar el penúltimo pase el equipo Álvaro Gutiérrez fue buscando el camino, y cuando no lo encontró se mostró versátil para redireccionarse en un equipo de buena presencia defensiva con Rafael García hundiéndose entre los zagueros para agotar cualquier posibilidad de ingreso al área defendida.

En 15 minutos Matías Viña recibió un pase muy bien intencionado de Santiago Rodríguez, fue hasta el fondo de la cancha y la sacó atrás para el remate franco y seco de Rodrigo Amaral que rozó el caño. Enseguida, Amaral la peleó de bandido en el área, la ganó, hizo un slalom en un par de metros dejando atrás un montón de piernas de medias blancas y cuando le salió Graterol la tocó de puntín, cruzada, para que nadie llegara, solo ese caño el flaco de 2,44 metros que está siempre ahí. Parecía que el gol estaba por venir. Pero no, no venía. Con tranquilidad, sin desesperación, pero sin descuidar el esfuerzo y los movimientos, Nacional comenzó a volcar el juego sobre campo venezolano. Por falta de aptitud para encontrarse construyendo, a los tricolores les empezó a costar crecer en el campo contrario, y ello se tradujo en muchas pelotas perdidas que ocasionalmente podían dar pie a algún ataque del Zamora.

Despertar de la pesadilla

Metió miedo el arranque del complemento con una enorme doble jugada de gol de Zamora en solo 10 segundos: primero la sacó de asco al córner Felipe Carvalho y enseguida Luis Mejía hizo una maravillosa atajada ante un gran cabezazo de Nacho González. Fue, por suerte para Nacional, solo una pesadilla cortita de la que despertó de inmediato con un golazo de Gonzalo Bergessio, que terminó poniendo a los uruguayos 1-0. Fue una jugada hermosa: con un movimiento de tiempista de Santiago Rodríguez, que en la progresión tricolor esperó el momento para habilitar de taco a Matías Viña, que una vez más, como en estos últimos partidos se vistió de wing izquierdo para mandar una bocha envenenada que Bergessio resolvió con lujo y justeza a las redes.

Luego, los venezolanos estuvieron a cinco centímetros de anotar cuando Erickson Gallardo dejó a sus marcadores en el camino y definió cruzado de zurda. La pelota volvió a dar en el caño que en la primera parte había evitado el gol de Nacional, corrió por la línea y finalmente la reventaron afuera. Muy bien los venezolanos, no dejaron de intentar y repitieron ataques, y corrieron a Nacional contra su campo.

Así, con el corazón apretado pero en el futuro mostrando mucha luz terminó el partido que dejó a Nacional en las puertas de la clasificación, con 6 puntos de ventaja sobre Atlético Mineiro, que está tercero, cuando queda la misma cantidad de puntos por jugar. El objetivo es clasificar, y Nacional está cerca.