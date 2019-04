Nacional y Aguada se enfrentan por semifinales

La definición de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) se vuelve intensa. Las semifinales atraviesan su mejor momento y cuatro equipos buscan avanzar hacia las finales. Malvín, actual campeón y máximo ganador de la liga, el viernes se puso 2-1 ante Urunday Universitario y sabe que ganando el próximo encuentro está nuevamente en la definición. Este lunes es turno de Nacional y Aguada. Van 1-1, por lo que el ganador quedará en inmejorable posición para seguir de largo en el cuarto juego. Pero eso es el futuro. El presente es este lunes a las 21.15 en el Palacio Peñarol. Tricolores, rojiverdes, naranja arriba.

En el antecedente más cercano, segunda semifinal entre ellos, Nacional se destapó. Ganó y ganó bien, pero lo más importante para sus aspiraciones fue que volvió a encontrar su mejor versión. Varios puntos a favor tuvo el equipo que dirige Gonzalo Fernández. Primero y fundamental: su labor defensiva. En el primer tiempo, que fue de score bajo, sólo le permitió 22 puntos a Aguada. La defensa sobre Dwayne Davis, ya sea individual o con cambios de marca, fue buena, y eso provocó que el alero no pudiera romper tanto cuando jugó el uno a uno ni tampoco tirar cómodo desde larga distancia, otra de sus armas letales. Además, Nacional contó con un gran partido de Esteban Batista. El pivot fue un bastión defensivo, mandó en ambas tablas y minimizó bastante a Al Thornton, hombre determinante en el andamiaje de Aguada.

La otra virtud del bolso fue la claridad en ataque. Lo principal, porque desde ahí comienza casi todo, fue el armado. Tanto Mateo Sarni como Germán Silvarrey fueron ordenados, supieron discernir bien a quién asistir y el goleo parejo de sus jugadores le terminó sirviendo y mucho. John de Groat y Santiago Moglia fueron claves con sus porcentajes.

Con respecto al último partido, Aguada debe trabajar su desorden. La conducción no fue clara y eso le facilitó el trabajo en defensa a Nacional, más allá de que el bolso hizo bastante para que ese desorden existiera. Federico Bavosi fue bien tomado, Leandro Taboada estuvo lejísimos de su nivel y el pibe Joaquín Rodríguez no pudo ser solución. Sin eso, los de Miguel Volcan quedaron demasiado supeditados a lo que hicieron Davis, Thornton y Andrew Feeley. Si bien el trío de extranjeros hizo un buen desempeño, el aguatero dependió mucho de ellos, y cuando la intensidad defensiva de Nacional los minimizó no encontró a ningún nacional que diera soluciones u oportunidades en la ofensiva.

Pensar después

Malvín y Urunday tiene la cuarta semifinal el jueves a las 21.15 (y no el martes 19.15, como se había establecido con anterioridad). Lo dicho: ganan los de Pablo López 2-1 y una nueva victoria les bastará para estar, una vez más, en las finales de la LUB. Más claro: en 2010-11 Malvín fue campeón; un año después fue segundo, tras perder con Hebraica y Macabi; la temporada 2012-13 quedó en semifinales; en las dos siguientes ligas fue campeón; 2015-16 y 2016-17 llegó hasta semifinales; y el año pasado ganó el título. Sólo Malvín ha logrado estos desempeños, a lo que habría que agregarle el título de 2006-07 y el vicecampeonato de 2009-10.

Por juego y por nombres, Malvín es candidato. Es el plantel más largo de la LUB, tiene nacionales determinantes como Marcos Cabot, Nicolás Mazzarino y Marcel Souberbielle, pero además sumó extranjeros de nivel superior, como DeJuan Blair. A ellos hay que agregarle a Hátila Passos, enorme player defensivo y siempre efectivo en la tarea de rebotes.

Urunday precisa estar en su mejor nivel para mantener las aspiraciones de pasar a la final. Demostró que le puede ganar a Malvín, y eso le dio confianza. No puede caer en lo que le pasó el otro día: perder a Emilio Taboada, su mejor ficha, por ponerse a discutir con los árbitros. Sin él otorga demasiadas ventajas.

En otro sector de la cancha donde debe crecer con respecto al último juego es en la zona pintada. Chaz Crawford y Tyrone Lee, si bien defensivamente han hecho partidos aceptables, deben estar más activos en ofensiva, de manera de descomprimir el juego individual que hacen el propio Taboada o Kyle Lamonte.