Semana de decisiones para que vuelva el fútbol de la AUF

Esta semana, más temprano que tarde, se reunirán autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) y la Comisión de Seguridad de la AUF. El objetivo: que el fin de semana vuelva la actividad futbolera en todas sus categorías, tanto en la rama masculina como en la femenina. Así lo hizo saber Danilo Giménez, presidente interino de AUDAF, en conversación con el programa Deportivo Uruguay: “Estamos esperando una comunicación de la AUF y de la Comisión de Seguridad”. Entre el viernes de noche, momento en que la gremial arbitral decidió parar, y el fin de semana, AUDAF recibió “muchos llamados, mucho apoyo de todos los compañeros y de muchas personas allegadas al fútbol”. “Ha habido muchos avances, tanto con el comunicado que sacó la Asociación como también en lo que expresaron los Guardianes de Nacional, y Nacional como club; me parece que son cosas que sumaron mucho”, agregó.

¿Qué pasó?

Se iba el viernes y fue noticia: la AUDAF mandó parar y no habría fútbol el fin de semana. Miembros de la agrupación Guardianes de Nacional se hicieron presentes en la sede de la AUF y amenazaron con mensajes contra los jueces escritos en las banderas que portaban. Después de lo sucedido, la directiva gremial resolvió no arbitrar durante el fin de semana. Fueron tres las banderas desplegadas. Una tenía la inscripción “AUF cueva de corruptos y ladrones”, otra decía “Jueces ladrones dejen de robar a Nacional”, y en una tercera se leía “Ubriaco hijo de puta, sacate la rayada”. La semana había estado conversada. Después del partido que Fénix y Nacional empataron en el Parque Capurro, con dos goles anulados para el tricolor, durante la semana el presidente de Nacional, José Decurnex, dejó ver su club solicitaría la remoción de toda la estructura arbitral, por ello, AUDAF emitió un comunicado de prensa en el que rechazó en todos sus términos las declaraciones del presidente y vicepresidente de Nacional manifestó su apoyo y solidaridad con los árbitros de todas las categorías y disciplinas, así como con los integrantes de la estructura arbitral. Además de la suspensión, pasó las declaraciones del presidente José Decurnex y del vicepresidente Alejandro Balbi al Tribunal de Ética.

El sábado la AUF, también mediante un comunicado, expuso diferentes puntos de vista sobre lo sucedido el viernes en su sede. En primer lugar, informó que radicó la denuncia policial contra quienes ingresaron a la sede y se manifestaron con amenazas, denuncia que fue ampliada con videos y fotografías que se tomaron allí. En suma, la asociación dijo que “ya se ha identificado a cinco de los que ingresaron y se los ha incluido en el listado de personas con prohibición de ingresar a las canchas de fútbol”: la famosa “lista negra”. El comunicado, firmado por la Comisión Normalizadora, concluye exhortando a todos los actores del fútbol uruguayo a “que este fin de semana sin fútbol sirva para reflexionar sobre lo acontecido”, actos que la AUF rechaza y que “deben ser erradicados del deporte”. Típico.

¿Cómo sigue?

¿Vuelve el fútbol? No está claro. Este lunes se tomará una decisión, o por lo menos habrá algún acercamiento. Dependerá de la reunión entre las partes (AUF, AUDAF y Comisión de Seguridad) la resolución de si el fin de semana vuelve la actividad con la 11a fecha del Torneo Apertura, el inicio de la temporada en la Segunda División Profesional y la disputa de la quinta etapa del fútbol femenino, así como la competición a nivel de juveniles, tanto en el masculino como en el femenino. Otra variable estará sobre la mesa: los clubes pretenden que vuelva el fútbol pero con Ignacio Alonso en la presidencia. El economista, elegido presidente a fines de marzo, aun no tomó el cargo, y tampoco sucederá esta semana.

En este contexto, la temporada cambió y al menos se postergó una semana, lo que cambia el final de los primeros dos torneos, el Apertura y el Intermedio. Los clásicos Peñarol-Nacional y Rampla Juniors-Cerro se jugarán una semana más tarde, y para el caso de carboneros y tricolores no podrán contar con sus futbolistas juveniles (Ezequiel Busquets, Brian Rodríguez y Darwin Núñez en Peñarol; Guillermo Centurión, Santiago Rodríguez, Brian Ocampo y Pablo García en Nacional), que deberán sumarse el jueves 9 de mayo a la selección sub 20 que dirige Gustavo Ferreyra, quienes al día siguiente viajarán a Polonia para jugar el Mundial desde el 23 de mayo hasta el 15 de junio. Los que queden en la lista definitiva, que no serán todos, se perderán el clásico, si es que se juega el 12 de mayo: Busquets, los Rodríguez –uno de cada cuadro–, Núñez y García cuentan con buenas chances de integrar la lista mundialista.

La suspensión del fútbol no sólo tiene consecuencias en lo deportivo para algunos equipos, también genera un problema económico, especialmente para los clubes que ya se encontraban hospedados en otros departamentos para jugar. Es el caso de Rampla Juniors, que se aprestaba a enfrentar a Plaza y estaba en Colonia del Sacramento desde el viernes, y Atenas, que había viajado desde San Carlos a Tacuarembó para jugar con los rojos del norte. Los picapiedras recorrieron 340 kilómetros para ir y volver de Montevideo a Colonia, mientras que los carolinos viajaron casi 1.000 kilómetros. Al costo de los viajes hay que sumarle el hospedaje y la comida. En tiempos de clubes desangrados económicamente, esto cuesta mucho.