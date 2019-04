Tenfield, AUF y los canales privados deberán explicar qué los autoriza a utilizar la imagen de los jugadores

El reclamo que presentó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) es parte de una primera instancia en la que Tenfield, como empresa encargada de la televisación de los partidos del fútbol uruguayo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los canales privados deberán explicar qué los autoriza a usar la imagen de los futbolistas, según contó Michael Etulain, presidente de la Mutual, en el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay.

“Esto es lo que se llama diligencia preparatoria, es un pedido de información. La carta fue firmada por 200 futbolistas pero luego de Turismo se van a presentar 300 firmas más, donde pedimos información a todas las partes vinculadas a la transmisión del fútbol, como la AUF, Tenfield, todas las empresas que publicitan, los canales 4,10 y 12, para que informen al juzgado de qué forma ellos tienen potestades para explotar los derechos de imagen de los jugadores”, le dijo Etulain a Referí.

Por otro lado, Etulain también comentó que la Mutual no podía colaborar con la situación de El Tanque Sisley, que no competirá —nuevamente— a nivel profesional, en este caso en la Segunda División, porque trascendió que el club, a instancias de su presidente Fredy Varela, anunció que el grupo de jugadores que estaban entrenando y preparándose para competir en la B quedaban en libertad. Como no tenían contrato firmado, no se puede hacer ningún reclamo.