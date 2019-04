Uruguay cayó con Perú 3-2 y se quedó sin Mundial

No se pudo. La selección uruguaya sub 17 perdió 3-2 con Perú, en la hora, y se quedó afuera del Mundial que Brasil organizará en noviembre. Una pena. A pesar del triunfo, los peruanos se quedaron sin Mundial por los resultados que se dieron al final de la jornada. La primera parte del campeonato había sido muy buena para Uruguay, pero en el hexagonal final no pudo concretar la clasificación y se quedó afuera de la Copa del Mundo. Argentina y Chile, clasificados una fecha antes, y Brasil, organizador del torneo, ya estaban adentro.

La tarde no podía empezar mejor para el equipo de Alejandro Garay. A los seis minutos, Matías Arezo –el goleador de la celeste en el Sudamericano– anotó para poner el 1-0, situación inmejorable para Uruguay, que con un punto se metía en el Mundial de Brasil. La definición de Arezo, que llegó a su quinto gol, fue muy buena, contra el palo izquierdo del golero peruano. Después hubo que remar contra la corriente, como le ha pasado a esta selección durante todo el torneo.

Sobre el final del primer tiempo, cuando el encuentro estaba controlado, Perú llegó al empate, de penal, con una anotación de Óscar Pinto, a los 42 minutos. A los 47, a dos minutos del inicio de la segunda etapa, llegó el segundo tanto incaico, también de penal y también de Pinto. Y rema, Uruguay, rema, como durante todo el Sudamericano. Pero el camino es la recompensa, y la celeste logró el ansiado empate, que tampoco sería suficiente. El 2-2 llegó con un golazo, a los 85 minutos. El tiro libre de Maximiliano Juambeltz fue perfecto, con rosca, por encima de la barrera y al ángulo superior izquierdo de Massimo Sandi. Parecía que teníamos cerrada la clasificación, pero un cabezazo casi en el área chica de Mathías Llontop nos quitó el sueño a los 93 minutos.

Hay que seguir. El proceso de las divisionales juveniles uruguayas no se derrumba por una eliminación.

Argentina, a última hora perdió 4-1 pero igualmente fue campeón porque terminó el torneo con un gol más en el saldo que Chile, que empató con Paraguay 0-0. Ecuador logró la hazaña de ganar por tres goles y se metió en el Mundial, relegando a Perú. Lo dicho, los agentinos fueron campeones; Chile se metió segundo, Paraguay tercero y Ecuador en la cuarta posición. Perú y Uruguay quedaron eliminados de la Copa del Mundo.