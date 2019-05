Aguada finalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol

En partido agónico y cerrado, Aguada le ganó 83-80 a Nacional y se metió en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La clave de la victoria estuvo en la defensa. En ataque se destacaron varios, pero lo fundamental fueron dos triples de Federico Bavosi. Es el tercer año consecutivo que el aguatero clasifica a la definición y se repite la final de la liga pasada.

Empezó como una final: nerviosa, imprecisa, hasta con juego desprolijo, una especie de ida y vuelta constante que, sin embargo, tuvo bastante goleo. Aguada marcó bien en primera línea y eso le permitió correr la cancha. Huba una estrategia defensiva para eso: marcar con Federico Pereiras y Al Thornton a Anthony Danridge y John de Groat. Cada vez que había cortinas las defensas cambiaban de hombre y los tricolores casi no pudieron lanzar. Aguada logró sacar 5 puntos, pero al final cerró el cuarto por uno, 19-18, porque Esteban Batista rindió en el poste bajo.

No bajó la intensidad en el segundo chico, pero sí las formas. Ya no hubo tanta libertad para hacer transiciones rápidas, pero en cambio aparecieron los triples: Santiago Moglia y De Groat para Nacional, Davis y Federico Bavosi para Aguada. Eso hizo que el tanteador se fuera alto, tal vez demasiado para las pretensiones defensivas de uno y otro. Se cerró 39-33 arriba Aguada.

En el arranque del tercer cuarto el aguatero sacó 11 de ventaja. No lo aprovechó. Apuró las ofensivas cuando no tenía necesidad, por un lado, y por otro marcó a medias: los extranjeros de Nacional no la tocaban, pero Moglia las pudrió de tres. Es necesario recalcar las dos cosas porque el alero fue fundamental para que los tricolores no perdieron pisada y porque la diferencia a favor de Aguada fue posible gracias a que ni Danridge ni De Groat influyeron en ataque.

Al último cuarto entraron 58-51 arriba Aguada. A Moglia se le sumó Batista, cayeron un par de bombas de Germán Silvarrey, se despertó Danridge y a falta de 5 minutos para el final la cosa fue gol a gol hasta el cierre. Si bien fue Davis el que asumió la responsabilidad de goleo en Aguada, la victoria se cimentó en dos triples de Bavosi. Bicho Davis: las marcas fueron sobre él y el extranjero asistió a su compañero.

En definición

Distinto a las semifinales, que fueron al mejor de cinco partidos, las finales se jugarán al mejor de siete. La primera naranja arriba será este viernes y las demás fechas son martes 14, lunes 20, viernes 24 y martes 28 de mayo, más domingo 2 y miércoles 5 de junio, estas tres últimas en el caso de ser necesarias.