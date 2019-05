Cerro Largó bajó a Fénix en Melo

En el cierre de la 11a fecha del Torneo Apertura, Cerro Largo dejó sin invicto a Fénix. Ganó el arachán, 2-0, y quedó como único tercero detrás del albivioleta y Peñarol. Sebastián Sosa y Jonathan dos Santos fueron los autores de los goles. Gran campaña de Cerro Largo.

1. Trancado

Fue como que se neutralizaron. A veces sucede entre dos esquemas de juego parecidos. A la hora del fútbol, los dos llegaban con el cartel de estar entre “los mejores equipos”, y de eso no dudaba nadie. Ni se duda, porque por algo están ahí arriba en la tabla. Pero en el primer tiempo, como siempre que se enfrentan dos que proponen y las cosas no salen, llamó la atención. Cerro Largo hizo un poco mejor las cosas y tuvo una sola chance de gol: a los 26 minutos, Mauro Luna abrió para Adolfo Lima; este tiró un centro rastrero que conectó Sebastián Sosa al segundo palo, pero no fue gol, porque hubo una volada formidable de Darío Denis. Fénix, por su parte, no tuvo una sola chance clara de gol. Curioso.

2. Abierto

En el complemento llegaron los goles. Los dos primeros fueron casi continuados: en tres minutos, le dieron la ventaja a Cerro Largo. Mérito del Mosquito Sosa en el primero. El delantero amagó, el defensa se comió el truco, Sosa la cambió de derecha a izquierda y pateó cruzado. Lindo gol. El segundo fue el de la suerte, porque el tiro de Sebastián Assis iba hacia un lado, se desvió en Dos Santos, y eso le cambió el trayecto a la pelota y fue imposible para Denis.

No mucho más cambió. Tras los goles, el juego volvió a ser trancado, luchado, cerrado en la mitad de la cancha, tanto para un lado como para el otro. Fénix no pudo: por un lado, porque equivocó los caminos y, por otro, porque los arachanes casi no dejaron incidir a Leonardo Fernández. Y sin él, todo cuesta el doble. Salvo por algunos tiros desde lejos, Fénix no inquietó a Washington Aguerre.