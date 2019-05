El manual del recuperado: Nacional le ganó 1-0 a Defensor Sporting

En el Parque Central se cerró la etapa entre Nacional y Defensor Sporting. Tricolores y violetas le bajaron la cortina a la fecha 13ª del Torneo Apertura, y a partir del fin de semana entraremos en la recta final, con la disputa de las últimas dos fechas. Fue victoria de Nacional 1-0, con gol de Rodrigo Amaral a los 56 minutos de juego. El zurdazo de primera contra el palo izquierdo de Sebastián Fuentes fue el corolario de una gran actuación de Amaral. Estaba clavado: con el 10 se clarifica el juego. Si bien el Apertura no fue bueno para Nacional –o más bien fue irregular–, desde que llegó Álvaro Gutiérrez el equipo cambió y sumó muchos puntos. Este crack apareció en las juveniles de Uruguay y en las formativas del bolso con buena presencia, tuvo sus altibajos por su falencia en lo físico, se fue a Argentina y volvió para ponerse la camiseta y agarrar el timón de Nacional. No ha sido tan regular, factor común en cualquier futbolista, pero es muy importante en el engranaje de su equipo, que perdió mucho con la partida de Santiago Rodríguez a la sub 20 pero le dio más espacio a Amaral. Y hay más. Luis Mejía se consolidó en el arco, otra vez este domingo con una gran actuación, y Kevin Ramírez, luego de meterle tres goles a Progreso, agarró un embalaje que puede devolverle el nivel del Kevin de Wanderers y la primera época tricolor (2016). En la zona defensiva el equipo de Álvaro Gutiérrez evidenció algunas falencias, sobre todo en las pelotas quietas, y cuando la tomaba Ignacio Laquintana, otro de los jugadores diferentes que pisaron el terreno de La Blanqueada. Pero ganó Nacional y se metió en el lote de los equipos que llegaron a 21 puntos, a 9 en la Anual con respecto a Peñarol.

Lo estrictamente futbolístico

Octavio Rivero tuvo varias chances para marcar: un cabezazo y un mano a mano increíble que tapó Sebastián Fuentes fueron las más claras. Defensor no se quedó atrás y tuvo en los pies de Martín Rabuñal la jugada más clara, con un derechazo que hizo volar a Mejía, que se pasó en la estirada pero terminó sacando un brazo para mandarla hacia afuera. Matías Viña arrancó el segundo tiempo con otra chance muy clara por la izquierda, pero su remate dio en el cuerpo de Fuentes; Laquintana y Nicolás González se conectaron bien y este último tuvo su gol. Viña fue fundamental por la izquierda y Rivero coqueteaba con el gol: otra vez el lateral zurdo trepó y mandó un centro preciso que conectó el delantero, pero afuera, aunque muy cerca. El empate siempre estuvo latente para Defensor, pero los puntos se quedaron en el Parque.