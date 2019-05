Fin de semana con fútbol en la A y la B

Se iba a dar una fiesta barrial en Capurro, pero una sanción que cayó sobre Fénix el miércoles de noche cambió las expectativas del partido que disputarán albivioletas y Peñarol en la cancha de Fénix, mañana a las 15.30, en uno de los partidos que dará inicio a la 13ª fecha del Torneo Apertura. ¿Qué pasó? Hay que remontarse al domingo 5 de mayo. Esa noche, por la 11ª etapa en el estadio Ubilla de Melo, Cerro Largo le ganó 2-0 al equipo de Juan Ramón Carrasco y, después del encuentro, se dieron algunos líos detrás de la tribuna oficial del estadio. En esa pelea el presidente de los arachanes, Ernesto Dehl, recibió una agresión y Fénix fue sancionado esta semana con la pena de jugar dos partidos como local a puertas cerradas. Pero hay más. La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), bajo el amparo del artículo 5.2 del Código Disciplinario, puede adoptar medidas si la sanción perjudica a un tercero, en este caso Peñarol. El antecedente del partido que disputaron Cerro y Nacional en este mismo Apertura, bajo las mismas condiciones, fue determinante para que Elías Zumar, el presidente de la Mesa, confirmara que 800 socios de Peñarol pudieran comprar entradas para el partido frente a Fénix a 100 pesos. Los boletos se agotaron en pocos minutos, algo que seguramente no iba a pasar si los de Capurro mantenían el precio de 1.250 pesos para los hinchas carboneros.

Hablemos de fútbol

La fijación de la fecha no sufrió modificaciones, y se jugará entre sábado y domingo. Mañana a las 15.30 el televisado será Fénix-Peñarol, pero también se enfrentarán Danubio y Wanderers en Jardines del Hipódromo, River Plate y Rampla Juniors en el Parque Saroldi, Plaza Colonia y Liverpool jugarán en el Parque Prandi, en Colonia del Sacramento, y Cerro y Juventud se verán las caras en el estadio Luis Tróccoli. Peñarol puede ser campeón con dos fechas de anticipación si gana y Danubio no logra los tres puntos; los once de Diego López serán Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema y Lucas Hernández; Guzmán Pereira, Walter Gargano, Cristian Rodríguez y Agustín Canobbio; y Gabriel Fernández y Lucas Viatri.

El domingo habrá dos encuentros a las 15.30 y uno a las 18.30. A primera hora se medirán Cerro Largo y Progreso en el estadio Ubilla de Melo, con televisación de VTV, y Boston River y Racing en el Complejo Rentistas. El fin de semana lo cerrarán Nacional y Defensor Sporting, en el Parque Central (VTV). Los tricolores tendrán variantes obligadas para jugar con la viola: Gonzalo Bergessio está suspendido por la expulsión en el clásico y Gonzalo Castro salió lesionado en el mismo partido. Luis Mejía; Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho y Matías Viña repiten en el fondo; Rafael García y Gabriel Neves; Matías Zunino y Rodrigo Amaral también vuelven a estar desde el arranque; mientras que Sebastián Fernández y Kevin Ramírez se suman a los titulares.

Por su parte, la Segunda División Profesional también tiene etapa confirmada, la 3ª, que se jugará entre hoy y el domingo. La fecha arranca esta noche, a las 19.30 en el Parque Viera, con el partido entre Torque y Sud América. El fin de semana continúa mañana, con el encuentro mañanero televisado, a las 10.05 en el Parque Palermo, entre Central Español y Cerrito; también este sábado pero a las 15.00 juega el líder Deportivo Maldonado con Albion en el estadio Abbadie de Pan de Azúcar, y Bella Vista frente a Atenas en el estadio Nasazzi. El domingo se cierra la actividad con dos encuentros a las 15.00: Villa Espñola recibirá en el Obdulio Varela al otro líder, Rentistas, y Tacuarembó y Villa Teresa jugarán en el estadio Raúl Goyenola.