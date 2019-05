Josema Giménez: “Hay que ir a Brasil con la ilusión que tienen todos los uruguayos”

Con 19 futbolistas en el Complejo Celeste la selección uruguaya de fútbol sigue entrenando con el objetivo de la Copa América de Brasil 2019. La lista definitiva de 23 convocados la dio Óscar Tabárez este jueves; los que faltan llegar son Lucas Torreira, Luis Suárez, Giorgian de Arrascaeta y Giovanni González, único jugador del medio local, que se presentará a entrenar este lunes una vez que finalice su participación con Peñarol en el Torneo Apertura. Torreira, Suárez y De Arrascaeta también se sumarán la semana que viene, previo al amistoso que Uruguay jugará frente a Panamá el viernes que viene a las 20.00 en el estadio Centenario.

Fernando Muslera, Martín Silva, Martín Campaña, Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Martín Cáceres, Marcelo Saracchi, Diego Laxalt, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Federico Valverde, Nicolás Lodeiro, Gastón Pereiro, Edinson Cavani, Cristhian Stuani, Maximiliano Gómez y Jonathan Rodríguez se hicieron presentes en la práctica.

Chiquilines en formación

Después del entrenamiento José María Giménez y Marcelo Saracchi hablaron la prensa. “Recién tengo 24 años y estoy para sumar, quiero seguir aprendiendo y creciendo al lado de estos jugadores, compitiendo y ayudando a mis compañeros”, dijo Josema, que al ser consultado por la importancia de su presencia en la selección dijo que no se sentía un “referente” del grupo: “Todos escuchamos y eso es algo bueno, no es que los jóvenes me pidan consejos a mí porque tengo la misma edad que ellos, sería una falta de respeto a compañeros con tanto prestigio”. Sobre los objetivos de Uruguay de cara a la Copa América, dijo que el primero es “llegar lo mejor posible y luego enfocarse en la fase de grupos”. Y agregó: “El primer partido es clave, tenemos que jugar como si fuera una final. Hay que ir a Brasil con la ilusión que tienen todos los uruguayos”.

Por su parte, Saracchi habló de la preparación de la selección y de su inclusión dentro de la nómina: “Siento una felicidad tremenda. Vengo de un año complicado en el club donde no tuve muchos minutos, estar en los 23 es algo que me va a dar mucha confianza”. El lateral formado en Danubio además habló de la importancia de ser un jugador que puede desempeñarse en varios puestos: “Es importante en el fútbol de hoy en día”.

Se prepara Uruguay. El debut de la celeste será el domingo 16 de junio en Belo Horizonte frente a Ecuador, en el estadio Mineirao a las 19.00; luego el grupo C seguirá su rumbo y los rivales serán Japón en Porto Alegre (Arena do Gremio) y Chile en Río de Janeiro (Maracaná), el 20 y 24 de junio respectivamente a las 20.00.