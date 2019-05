Nacional y Cerro Porteño, ya clasificados, cierran hoy el grupo E de la Copa Libertadores

Resuelto el partido del Apertura con la victoria, el sábado, 4-0 sobre Progreso, Álvaro Gutiérrez, con su habitual franqueza, que contempla conocimiento y sensatez, se adelantó a cómo encararía el partido de esta noche por la Copa Libertadores en Montevideo con Cerro Porteño, clasificado de forma anticipada a la próxima fase, al igual que los tricolores. “Si bien es importante tener un buen resultado con Cerro Porteño, ya estamos clasificados y nadie nos puede asegurar que siendo primeros vamos a tener rivales más fáciles, porque todos los que se clasifican son buenos”.

No conocemos la oncena para hoy a las 19.15 en el Parque Central, pero sí sabemos quiénes son los 23 convocados, además de la sentencia de Gutiérrez, que encierra sus cuidados especiales para el clásico del domingo: Esteban Conde, Luis Mejía, Marcos Angeleri, Álvaro Pereira, Felipe Carvalho, Agustín Sant’Anna, Matías Viña, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Gabriel Neves, Rodrigo Amaral, Gonzalo Castro, Matías Zunino, Joaquín Arzura, Felipe Carballo, Mathías Cardacio, Santiago Rodríguez, Brian Ocampo, Joaquín Trasante, Kevin Ramírez, Sebastián Fernández, Gonzalo Bergessio y Octavio Rivero.

Un ejercicio deductivo simple permite afirmar que esta noche no jugarán ni Guillermo Cotugno ni Rafael García, que no fueron convocados, y que además será el último partido de Santiago Rodríguez previo a la partida con la selección sub 20 para participar en el Mundial de Polonia. Es altamente probable que jueguen la mayoría de los que han tenido menos minutos en la cancha: Sant’Anna, Angeleri, Palito, Arzura, Carballo, Cardacio y Ramírez, y tal vez algunos de los titulares que necesiten de la intensidad del fútbol de alta competencia, como Bergessio.

Cerro Porteño, por su parte, viene enfocado en tratar de conseguir el primer puesto, un poco como señal propia de la competencia, pero básicamente para dejar atrás el trago amargo del campeonato paraguayo y la conquista, a sus expensas, del tricampeonato de Olimpia. El entrenador Fernando Jubero trajo a Uruguay a todo el plantel, a excepción de los suspendidos Salustiano Candia y Juan Aguilar. En el ciclón se destacan los uruguayos Rodrigo Muñoz, Marcelo Palau y Hernán Novick, además del reconocido Nelson Haedo Valdez.

El partido se jugará en el Parque Central a las 19.15. La tribuna Abdón Porte (incluyendo el codo que la une con la Atilio García) tiene un costo de 400 pesos y 200 para los socios; la Atilio García, 1.200 y 500; y la José María Delgado, 1.500 y 600. La tribuna Héctor Scarone se destinará exclusivamente a hinchas visitantes. Los menores de cinco años ingresarán gratis.