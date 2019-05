Por ahora no hay acuerdo entre la TV y la OFI

La Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) en su divisional A no comienza. Por ahora no hubo acuerdo entre OFI y Tenfield para la televisación del torneo. Lo que pretendía la empresa era igualar la oferta para la comercialización de los derechos televisivos, o sea, tener ventaja con respecto a otras empresas en un llamado. OFI se negó porque el nuevo Estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en sus “Normas de Transparencia y Conflictos de Intereses”, no lo permite. El tema va a seguir, la cuestión es que el torneo no tiene fecha de comienzo. El de la divisional B sí empezó, el fin de semana pasado.