Tabárez: “Vamos a convocar a 25 futbolistas y si están todos bien habrá que desafectar a dos”

Uruguay empezó a prepararse para la Copa América de Brasil 2019. El lugar, el de siempre, el Complejo Celeste, la casa de las selecciones nacionales. Los primeros en llegar fueron siete futbolistas: José María Giménez, el capitán Diego Godin, Federico Valverde, Gastón Pereiro, Maximiliano Gómez, Martín Silva y Jonathan Rodríguez. Estos mismos siete jugadores volverán a entrenar este sábado.

Las prácticas continúan durante la semana que viene y los jugadores seguirán arribando a medida que terminen con la competencia en sus clubes. La lista definitiva de 23 jugadores que viajará a Brasil será comunicada el viernes que viene. Y no serán 40 los reservados, como trascendió, se rumoreó y hasta se confirmó —livianamente— en algunos medios de comunicación. Así lo hizo saber Óscar Washington Tabárez después del entrenamiento en la conferencia de prensa que le ofreció a los periodistas: “Vamos a convocar a 25 futbolistas y si están todos bien habrá que desafectar a dos”. No hay tal lista de 40 futbolistas. “Después del Mundial de Rusia esto siguió; no se me antoja darles prioridad a futbolistas que no estuvieron en la selección. Las listas de Uruguay y Chile no trascendieron para evitar esto; pedimos respeto y reserva. Escuché que se habló con alguno y se le dijo que estaba en la lista y no es así”, agregó el entrenador.

Sobre la lesión de Luis Suárez, la recuperación y lo que se espera del goleador salteño dijo que tiene la “esperanza” de contar con él: “Es muy profesional, hará todo lo posible para estar. No me quiero adelantar porque las lesiones son por circunstancias. Estoy informado de su recuperación”.

El debut de la celeste será el domingo 16 de junio en Belo Horizonte frente a Ecuador, en el estadio Mineirao a las 19.00; luego el grupo C seguirá su rumbo y los rivales serán Japón en Porto Alegre (Arena do Gremio) y Chile en Río de Janeiro (Maracaná), el 20 y 24 de junio respectivamente a las 20.00. Antes de viajar y de esos encuentros la selección se despedirá en el estadio Centenario, el viernes 7 de junio contra Panamá a las 20.00.