Uruguay debuta el viernes en el Mundial sub 20

Ya está, termina la espera. Atrás el Sudamericano sub 20, la ida de Fabián Coito hacia Honduras, la confirmación de que su sucesor sería su ex ayudante Gustavo Ferreyra, las caras que no están, las caras nuevas, los ciclos de preparación. Ahora, el viernes, Uruguay debutará con Noruega por el Mundial sub 20 en Polonia. Se renueva la ilusión.

La celeste integra el grupo C junto con Honduras y Nueva Zelanda, además de los noruegos. El partido del estreno es el viernes a las 15.30 hora uruguaya, el segundo encuentro será frente a Honduras el lunes 27 a las 13.00, mientras que el tercer y último juego de la serie irá el jueves 30, también a las 13.00. Como en todos los últimos mundiales de la categoría, para avanzar a la siguiente fase Uruguay debe meterse entre los dos primeros del grupo o ser uno de los cuatro mejores terceros.

El actual campeón de la categoría es Inglaterra, selección que no defenderá el título porque no pudo clasificarse a Polonia. Uruguay, en aquel Mundial de 2017, terminó cuarto, detrás de Venezuela, segundo, e Italia, tercero.

A la hora de la cancha

El sábado Uruguay jugó su último partido amistoso. Fue ante la selección de Estados Unidos y terminó con resultado favorable a los celestes: ganaron 5-4 por penales tras empatar 1-1. El gol celeste fue de Aboubacar Keita en contra cuando transcurrían 18 minutos. En los penales la mandaron adentro Emiliano Gómez, Juan Manuel Boselli, Thomás Chacón, Juan Manuel Sanabria y Bruno Méndez.

Los 11 titulares que mandó Ferreyra a la cancha fueron Franco Israel al arco; una línea de cuatro defensores que fueron Ezequiel Busquets por la derecha, el capitán Méndez y Ronald Araújo al centro y Maximiliano Araújo por el lateral izquierdo; por delante de ellos hubo tres volantes: Sanabria, Francisco Ginella y Nicolás Acevedo; los dos mediapuntas fueron los Rodríguez, Brian y Santiago, mientras que el único punta fue Darwin Núñez.

Varias confirmaciones tras los dos amistosos en suelo europeo: Israel parece ser el arquero titular, dejando en el banco a Renzo Rodríguez, quien lo fuera durante el Sudamericano. Es lo más destacado de una zona defensiva donde los cuatro parecen estar seguro, sobre todo porque Sebastián Cáceres tiene un partido de suspensión y se perderá el debut mundialista.

Otros dos nombres que ganan chances de ser titulares ante Noruega son Sanabria y Ginella. Ambos arrancaron desde el vamos tanto con Senegal como contra Estados Unidos. El otro nombre, seguramente, dependerá de cómo quiera parar el equipo Ferreyra: si juega Acevedo tendrá más marca, si se decanta por Thomás Chacón gana creación y juego vertical.

Los dos mediapuntas o suerte de enlaces serán Brian Rodríguez, por izquierda, y Santiago Rodríguez, por derecha. La diferencia podría estar en si el dibujo será 4-2-3-1 o 4-3-3. En el primero irán por las bandas, pero arrancarán desde la mitad de la cancha; en el segundo es probable que, si bien no serán puntas netos, jueguen un poco más arriba.

Arriba el titular ha sido Núñez. El de Peñarol aprovechó la primera oportunidad y marcó, no así contra Estados Unidos. Por antecedentes el nueve debería ser Nicolás Schiappacasse. Seguramente lo sea, pero falta que se recupere de una lesión que lo apartó de la cancha en este último tiempo previo a Polonia.

