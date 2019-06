Brasil debutó con victoria en la Copa América

Brasil empezó bien la Copa América. Si bien le costó un montón de tiempo poder abrir el marcador, una vez con ventaja fue netamente superior a Bolivia. El 3-0, donde todos los goles fueron en la segunda parte, habla claramente de eso: más allá de la generación de fútbol, a los brasileños le costó entrar a la dura defensa boliviana. Pero, una vez que lo hizo, sacó ventajas indescontables. Los goles de la canarinha fueron de Philippe Coutinho en dos ocasiones (el primero de penal) y de Éverton.

El primer tiempo se caracterizó por Brasil atacando y Bolivia con un dispositivo enfocado en marcar, romper y sacar contragolpes. Si bien Casemiro y Fernandinho, hicieron de buena forma la tarea de armar desde atrás el ataque brasuca, los tres mediapuntas no lograron incidir. Tanto Coutinho, como Richarlison y David Neres no pudieron conectarse con Firmino y eso le simplificó la tarea al arquero Carlos Lampe. De todas formas, cuando le patearon al arco, el arquero se vio seguro. Tan buena fue la marca boliviana que, como no le llegaba la pelota, Firmino bajó en reiteradas ocasiones para tomar contacto con el juego. Nada creó Brasil, de todas formas. Lo que le faltó a Bolivia fue la otra parte del libreto: ofender. Salvo algún esporádico contragolpe de Moreno Martins o de Raúl Castro, poco hizo.

El VAR rompió lo establecido. En la primera jugada que tuvo Brasil cuando empezó el segundo tiempo la pelota dio en la mano del zaguero Adriano Jusino (que el árbitro no vio pero le hablaron por la cucaracha) y penal que Coutinho mandó adentro. Para suerte brasuca, tres minutos más tarde el delantero del Barcelona metió el segundo de cabeza.

Cuando parecía que no caerían más goles porque Brasil creaba pero no concretaba, el recién ingresado Éverton se la fabricó solo. Se fue por la banda izquierda, amagó hacia la punta pero enganchó hacia el medio, la controló en largo y sacó el tiro cruzado casi al ángulo de un Lampe que sólo atinó a mirar como si fuera una obra maestra.

Detalles

Cancha: Estadio Morumbí (San Pablo). Árbitros: Néstor Pitana, Hernán Maidana y Juan Pablo Bellati (argentinos).

Brasil (3): Allison; Dani Alves, Marquinhos, T. Silva, Filipe Luís; Casemiro, Fernandinho; D. Neres (80’ Éverton), P. Coutinho, Richarlison (83’ Willian); R. Firmino (64’ Gabriel Jesús). Entrenador: Tite.

Bolivia (0): Carlos Lampe; D. Bejarano, Luis Haquin, Adriano Jusino y M. Bejarano; Fernando Saucedo (59’ Diego Wayar), Erwin Saavedra (64’ Leonardo Vaca), Alejandro Chumacero, Leonel Justiniano y Raúl Castro (75’ Ramiro Vaca); Marcelo Moreno Martins. Entrenador: Eduardo Villegas.

Goles: 49´ y 53’ Philippe Coutinho (Bra), 85’ Éverton (Bra).