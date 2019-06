Cerro Largo le ganó 1-0 a Peñarol en Melo

En el estadio Ubilla de Melo Cerro Largo y Peñarol cerraron la 15ª y última etapa del Torneo Apertura, que se terminará de jugar este miércoles por la tarde, con el partido postergado entre Liverpool y Cerro. El partido entre arachanes y carboneros era a priori muy interesante por las campañas que ambos clubes habían tenido en el campeonato. En los dos equipos había variantes. En Peñarol no estaban ni concentrados Cristian Rodríguez, Walter Gargano y Gastón Rodríguez, todos por lesión; mientras que Cerro Largo tenía seis bajas: Yeferson Quintana y Fabián Píriz, los dos carboneros, no podían jugar contra su ex equipo por una cláusula; Bruno Teliz estaba suspendido, y Hugo Magallanes, Enrique Etcheverry y el argentino Mauro Luna están lesionados. El único gol del partido lo marcó Sebastián Sosa a los 8 minutos, de penal, y con él llegó la victoria, otra vez en el Ubilla, escenario en el que Cerro Largo terminó invicto en el Apertura.

La tarde no podía arrancar mejor para Cerro Largo. Sebastián Sosa, uno de los goleadores del Apertura, cambió un penal por gol y puso el 1-0 pasados los 8 minutos de juego. El remate de Sosa fue hacia un lado y Kevin Dawson se tiró hacia el otro; el penal se lo hicieron a Matías Tellechea, que se mandó por derecha, metió una diagonal hacia el área y fue bajado por Cristian Lema. Demoró en acomodarse Peñarol pero, primero con una incursión de Giovanni González por derecha, jugando de volante, y después con la trepada de Rodrigo Rojo por izquierda y un posterior centro para Gabriel Fernández empezó a complicar al equipo de Daniel Núñez. El cabezazo de Fernández fue cruzado, era gol, pero pegó en la parte interior del poste y como un flipper salió rebotada hacia las manos de Washington Aguerre. El primer tiempo se fue con un gol anulado por posición adelantada a Ignacio Lores y un quite enorme, con prestancia y elegancia de Juan Izquierdo, que debutaba como titular en Peñarol y le sacó el gol a Jorge Graví adentro del área de Dawson.

Sumar para mantener

El partido no era un trámite ni mucho menos. Desde esta semana, o más bien desde el arranque del Torneo Intermedio, empezará a jugar la Tabla Anual, fundamental en la definición del Campeonato Uruguayo. Aquella diferencia que había sacado Peñarol con respecto a sus rivales se acortó y si bien los de Diego López ya ganaron el Apertura, la Anual está más que abierta: quedan 22 partidos por jugarse (66 puntos).

A pesar de que buscó el empate, Peñarol no lo encontró y se pegó contra esta pared que es Cerro Largo, fortísimo en su casa, por la localía pero además por el juego. La entrada de Carlos Fernández le dio aire fresco al arachán y en varias ocasiones pudo caer el segundo. El entrevero del final entre Guzmán Pereira y Jorge Graví mostraba la foto del partido: luchado, con poco juego pero dejando la última gota.