Comenzó la Copa del Mundo femenina

El torneo mundial femenino durará un mes y un día. Desde este viernes 7 hasta el 7 de julio, cuando se jugará la final en Lyon, se espera constatar el crecimiento en calidad de juego de una disciplina deportiva en evolución constante en el número de jugadoras y clubes en todo el mundo.

Paralelamente, es muy esperable una concurrencia importante en los 52 partidos que serán jugados en nueve ciudades francesas (París, Rennes, Reims, Valenciennes, Grenoble, Niza, Montpellier, Le Havre y Lyon) y, además, una crecida audiencia televisiva en la mayoría de los países. En Uruguay se anuncian en diversos medios una cobertura de mayoría de partidos en directo y otros en diferido (ver recuadro).

Los expertos esperan una calidad del juego superior a la registrada anteriormente, desde 1991, cuando se formalizó la primera edición oficial de FIFA con el torneo llevado a cabo en China. Luego se han sucedido cada cuatro años habiéndose pasado en el 2015, en Canadá, a un formato de 24 selecciones, superando a las 16 que existían anteriormente.

Esos avances en calidad se deberían constatar, principalmente, en la velocidad de las transiciones de defensa a ataque y viceversa, con una técnica colectiva e individual de mayor riqueza. Esa es la expectativa.

Algo de historia

De las siete ediciones ya disputadas han surgido solo cuatro selecciones campeonas. Estados Unidos lo hizo tres veces: en China 1991, venciendo en la final a Noruega 2-1; siendo local en 1999, cuando le ganó por penales a China; y en Canadá 2015 tras vencer 5-2 a Japón, por lo que ostenta el título honorífico de campeón vigente.

Alemania fue campeón dos veces seguidas. En 2003, en Estados Unidos, ganando la final a Suecia 2 a 1 y en la edición siguiente, en 2007, ganándole al Brasil de Marta (que erró un tiro penal en la ocasión) por 2 a 0 en Shanghái.

Noruega y Japón fueron los otros dos seleccionados campeones, una vez cada uno. Las europeas en Suecia, en 1995, venciendo a Alemania 2 a 0. Las asiáticas titulándose en Alemania ante Estados Unidos en partido igualado en 2 goles y definido por penales 3-1. Allí, en el año 2011, se registró el golpe más duro de las alemanas que fueron eliminadas en su Mundial 1-0 por las japonesas en cuartos de final, en tiempo suplementario.

La fantástica Marta, que estará presente en Francia, es la máxima goleadora histórica con quince goles.

Grupo a grupo

Francia, debutó este viernes ante República de Corea y ganó con goleada 4-0. Las galas ganaron con solvencia dominando el partido desde principio a fin. Incluso, pudieron hacer algún gol más. Este partido inaugural tuvo un correcto arbitraje de las uruguayas Claudia Umpiérrez y Luciana Mascaraña. Los otros dos integrantes del grupo son Noruega (12) y Nigeria (38), quienes se medirán el sábado, a las 16.00, en Reims.

El favoritismo para clasificar a octavos de final lo tienen las locales y las asiáticas, pero cabe recordar los méritos históricos de las noruegas que fueron, junto a las suecas, quienes plantearon y obtuvieron la entrada de las mujeres al mundo FIFA en el Congreso realizado en México 86.

Es buen momento, en esta crónica, para comentar que clasificarán a los octavos de final los dos primeros equipos de los seis grupos y los cuatro mejores terceros.

Este sábado también se competirá por el grupo B. Alemania (2) y China (16) prometen gran encuentro a la hora 10.00, en Rennes. Completarán España (13)-Sudáfrica (49), a las 13.00, en Le Havre. Es un grupo muy duro porque al prestigio notorio de las alemanas –y también de las chinas aunque en menor grado– se une un fútbol en ascenso continuo como el español. Las rojas fueron campeonas de Europa el año pasado en sub 17 y luego campeonas en nuestro país en la misma categoría. También han sido campeonas de Europa en sub 19 el año pasado y subcampeonas en el Mundial sub 20 que se disputó en Francia en el 2018. La modalidad de jugar la Copa del Mundo sub 20 en el mismo país que organizará la Copa del Mundo un año después, es una decisión que tomó FIFA en las tres últimas ediciones.

El grupo C se juega el domingo y lo integran Brasil (10) y Jamaica (53), que se medirán en Grenoble, a las 10.30, además de Italia (15) y Australia (6), quienes se enfrentarán a las 08.00 en Valenciennes.

En el grupo D está Argentina (37), que en su último partido de entrenamiento venció a la selección uruguaya 3 a 1 en San Luis. Tendrán duro debut ante Japón (7), el lunes a las 13.00. Escocia (20)-Inglaterra (3) juegan el domingo. Será muy difícil para las albicelestes superar esta fase, pero se debe alentar las posibilidades de las sudamericanas. La única manera de que se aumente el cupo actual de dos y medio es con buenas actuaciones de las selecciones de la Conmebol que, en esta ocasión, son Brasil, Argentina y Chile.

Por el grupo E, Canadá (5) y Holanda (8) aparecen como favoritas de Nueva Zelanda (19) y Camerún (46). Finalmente, en el grupo F, son netamente candidatas para pasar a octavos de final, Estados Unidos (1) y Suecia (9) sobre las posibilidades de Chile (39) –debuta con las europeas el martes– y de Tailandia (34).