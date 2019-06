Copa América: Colombia ganó pero Paraguay no está eliminado

Colombia brilla en la Copa América Brasil 2019. Los cafeteros volvieron a ganar y fueron los dueños del grupo B: en tres partidos lograron tres victorias, sumaron los 9 puntos posibles, marcaron cuatro goles y no recibieron ninguno. Esta vez el triunfo fue frente a Paraguay, en el cierre del grupo, en el partido jugado en Salvador. El gol colombiano lo marcó Gustavo Cuéllar a los 31 minutos. Por si fuera poco, Colombia, que ya tenía el primer lugar del grupo asegurado, guardó varios titulares y llegará al partido del viernes a las 20.00 bien descansado. Ese encuentro de los cuartos de final (que aún no tiene rival, pero puede ser con Uruguay), se jugará en el Arena Corinthians, en San Pablo. Paraguay esperará los resultados de esta noche para saber si se mete entre los ocho mejores. Sí, con sólo 2 puntos sumados.

Hay definición

Además de uruguayos y chilenos, Japón y Ecuador también se enfrentan por el grupo C, a las 20.00 en Belo Horizonte. Como Paraguay perdió frente a Colombia, a japoneses y ecuatorianos les bastará con una victoria para clasificarse a los cuartos de final. El empate elimina a los dos, porque los guaraníes tienen -1 de diferencia de goles, mientras que Japón tiene -4; Ecuador todavía no sumó puntos, por eso el empate no le alcanza.

Posiciones Grupo B

EQUIPO PJ PG PE PP PTS DG Colombia 3 3 0 0 9 4 Argentina 3 1 1 1 4 0 Paraguay 3 0 2 1 2 -1 Catar 3 0 1 2 1 -3

Hoy Grupo C

20.00 Uruguay Chile Maracaná Canales abiertos

20.00 Japón Ecuador Mineirão Canales de cable y DirecTV.