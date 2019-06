Copa América: Lucas Torreira a la cancha contra Japón

La selección uruguaya está en Porto Alegre. Ayer los de Óscar Tabárez hicieron su primera práctica y hoy vuelven a la cancha del complejo en Luiz Carvalho, centro de entrenamiento de Grêmio. El foco está puesto en el segundo partido del grupo C: mañana a las 20.00, con Japón, en el Arena do Grêmio.

Es el momento clave para que Tabárez le busque la vuelta a la mitad de la cancha, donde no estará Matías Vecino. En primera instancia, Lucas Torreira aparece como el candidato a ocupar el lugar. En ese caso, el planteamiento sería igual al que Uruguay hizo en el partido con Ecuador: 4-4-2, con dos volantes centrales y dos por afuera. Federico Valverde es el otro que corre con chances de meterse en la oncena. Hay pruebas y tiempo. Decide Tabárez.

Palabras mayores

Fernando Muslera y Diego Laxalt comparecieron ayer ante los medios de prensa sobre el mediodía de Porto Alegre. Desde el hotel donde la selección está concentrada, el arquero y el lateral izquierdo hablaron del futuro rival, Japón, y de cómo están viviendo los días posteriores al debut, con goleada a Ecuador.

Mirando hacia adelante, Muslera se refirió a la selección nipona. “Por lo que vimos de Japón, son jugadores jóvenes y dinámicos. Hay que estar atentos a las variantes que puedan hacer. En la Copa América todas las selecciones son competitivas, no hay una que me haya llamado la atención. Todas crecieron mucho y eso generó que el fútbol sudamericano también crezca mucho”, dijo el arquero celeste. Laxalt también fue muy claro: “Nosotros no podemos pensar que vamos a encontrar un partido fácil. Con Ecuador, a pesar de ir ganando, seguimos metidos en el partido. Tenían jugadores rápidos y estuvimos controlándolos. Hay que estar súper conectados, saber que hay que salir a buscar un buen resultado y que sirva para seguir creciendo”.

Muslera también fue consultado sobre la lesión que sacó a Vecino de la copa y las posibles variantes en la alineación titular. Por un lado, lamentó la baja del volante central. “Matías es un gran jugador, es muy inteligente y sabe ubicarse muy bien”, sostuvo. Respecto de si jugará Torreira o Valverde, comentó que para él “son iguales”. “Por algo están acá. Matías es una gran baja, pero tenemos cómo suplirlo”, agregó.

A propósito de Vecino y de lo que pasó en Uruguay-Ecuador el domingo, Muslera comentó que la primera jugada del partido –esa en la que Diego Godín se la deja corta y el arquero tuvo que salir a trancar con Enner Valencia– pudo ser y, de haber gol ecuatoriano, hubiera sido otro partido. “Salió a favor nuestro”, enfatizó. En ese sentido, el arquero dijo: “Cuando nos toca sufrir, a mí me deja tranquilo la experiencia de estos jugadores. Si estamos pasando por un mal momento, nos juntamos, aprovechamos los puntos fuertes que tenemos y la luchamos. Sabemos sufrir y eso también es muy importante”.

Tras la primera fecha, no fueron pocos los medios de prensa que colocan a Uruguay como una de las favoritas del torneo. Sobre eso, Muslera fue certero: “Es algo lindo que vean que Uruguay está para ser candidato. Pero nosotros creemos en el grupo que tenemos y vamos partido a partido”.