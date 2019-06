El coraje en sus andas: Uruguay y Chile juegan por el primer lugar del grupo C

La primera Copa América, esa que se piensa en la fase de grupos, llega a su final. Tanto el A como el B dieron su veredicto, pero aún resta definirse la serie de los celestes para saber cómo queda el cuadro para los cuartos de final. Uruguay y Chile, hoy a las 20.00 en el estadio Maracaná, se juegan la primera posición. Para que Uruguay sea primero debe ganar. Es la única manera de pasar a Chile y enfrentarse con Perú/Paraguay. Ese partido será el sábado en el Arena Fonte Nova, en Salvador. En cambio, si la celeste queda en el segundo puesto tendrá como rival a Colombia, primero del grupo B. El encuentro entre ambos será el viernes a las 20.00 en el Arena do Corinthians, en San Pablo.

En los días de entrenamiento en Río de Janeiro, Óscar Tabárez ensayó variantes y sistemas. Lo primero en resolver era el cambio por Diego Laxalt, lógicamente. Su lesión no fue tan grave como la de Matías Vecino, pero no podrá llegar en condiciones al partido de la noche de hoy. Giovanni González, tal como sucedió en el choque con Japón, y Marcelo Saracchi eran los candidatos a entrar en el once titular. Finalmente, jugará el de Peñarol. Pero puede haber otro cambio: el ingreso de Giorgian de Arrascaeta en la zona de volantes.

Así las cosas, Fernando Muslera será el arquero; González ocupará el lateral derecho, en el medio de la zaga estarán José María Giménez y Diego Godín, y Martín Cáceres jugará por la izquierda con perfil cambiado –como en los viejos tiempos de Maximiliano Pereira como lateral derecho–; Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur serán el doble 5, entre ellos se metería De Arrascaeta y el otro lugar lo ocuparía Nahitan Nández o Nicolás Lodeiro: uno sale, otro queda; arriba van Luis Suárez y Edinson Cavani.

Hubo más en el centro de entrenamiento Pedro Antonio Ribeiro da Silva del club Fluminense, ubicado en Barra da Tijuca, donde practicó Uruguay en los días previos al partido: Federico Valverde también jugó desde el vamos. Fue por Lucas Torreira, volante que padeció un malestar estomacal que le impidió entrenar de forma intensa. Si el de Arsenal está bien, será titular ante Chile. Si no, el de Real Madrid está pronto para ocupar el puesto de volante central. A tener en cuenta en caso de amarillas: Josema Giménez y Lodeiro son quienes, de recibir una tarjeta amarilla más, no podrán jugar el partido de cuartos de final.

Rojo chileno

El colombiano Reinaldo Rueda saca cuentas con su equipo. Sus dos figuras corren riesgo de no estar en la alineación titular: Alexis Sánchez sufrió un esguince de tobillo que lo apartó de los entrenamientos, mientras que Arturo Vidal acarrea una tarjeta amarilla y puede perderse los cuartos de final si recibe otra.

A propósito de las amonestaciones, además de Vidal hay otros cuatro jugadores en la misma situación. Es un dilema para el entrenador de la selección chilena. Mauricio Isla, Jean Beausejour, Óscar Opazo y el arquero Gabriel Arias están a una amarilla de la suspensión. La de Opazo no sería un problema, porque el jugador de Colo-Colo ha sido suplente y sólo jugó un rato en el encuentro con Japón. El resto sí tiene su complejidad, porque cualquiera de ellos no sólo son titulares, sino que son piezas claves en el funcionamiento del equipo. Rueda dejó explícito que, más allá de confirmar los 11 de siempre o hacer variantes, no cambiará el sistema de juego. “No queremos correr riesgos, pero la posición en el grupo será determinante. Es importante mantener esta base de jugadores. Debemos hacer un partido inteligente ante el mejor equipo de Sudamérica”, comentó en referencia a la selección uruguaya.

Fermín Méndez, desde Río de Janeiro