Federico Valverde: “No se gana con la camiseta”

El lateral derecho de la selección celeste, Giovanni González, y el volante central, Federico Valverde, hablaron este martes en Salvador de Bahía, conferencia de prensa que dieron después del entrenamiento de Uruguay.

El volante del Real Madrid, titular en el partido anterior contra Chile, se refirió a lo que viene: Perú, el sábado a las 16.00. Sostuvo que no es prudente tomar a ninguna selección como fácil porque “ya no se gana mucho con la camiseta, ni se piensa que tal selección es mejor que otra. Hay que plantear y jugar los partidos. No podés tener equivocaciones porque hoy se pagan caro. Pasaron las selecciones que mejor hicieron las cosas en el grupo y ahora empieza otra Copa América. Empieza lo más difícil”.

En esa misma sintonía analítica respondió cuando le preguntaron por las semifinales del torneo. “Sería faltar el respeto a los compañeros, a la selección de Perú y a un país. Hoy todas las selecciones tienen un potencial específico. Estamos todos mentalizados en el partido que viene. Si clasificamos sería espectacular, pero primero el partido hay que jugarlo”, concluyó. Sobre los peruanos en particular, Pajarito Valverde se refirió a la clase de los delanteros Christian Cueva y Paolo: “Hay que tener precaución con esa clase de jugadores”.

González también fue consultado sobre el rival de cuartos de final. Fue claro al decir que, de ahora en más, en fase de eliminatoria directa, no hay favoritos. "A nivel de selecciones hoy en día hay una gran competitividad y todas tienen un nivel muy alto”, comentó.

Sobre la selección incaica en particular, el jugador de Peñarol comentó que esperarán a "un Perú muy aguerrido, que si bien sufrió una derrota dura lograron clasificar y tienen otra oportunidad. Van a salir a darnos pelea, con juego por las bandas, jugadores veloces, y con un nueve goleador como [Paolo] Guerrero. Tomaremos las precauciones correspondientes y buscaremos limitarlos con nuestras armas".

Giovanni González entró en el segundo partido de la Copa América, ante Japón, y no salió más del equipo titular. Por un lado reflexionó sobre su llegada a la selección, por otro no tuvo reparo en ponerse del lado de Diego Laxalt: “Ahora tengo la oportunidad de jugar, aunque lamentablemente me tocó por la lesión de un compañero”, mencionó. Sobre su llegada a la selección uruguaya, el lateral dijo sentirse “muy contento y orgulloso” por estar y por cumplir un sueño de vestir la camiseta celeste. “Uno trabaja y sueña con que le pasen estas cosas. Soy un agradecido de poder estar y desde el primer momento que llegué me hicieron sentir parte del grupo, Es un equipo muy unido, que te hace sentir como si hace años estuvieras aquí. Son todos grandes futbolistas, mejores personas y me aconsejan para tener confianza y que pueda demostrar en cancha lo máximo que pueda", añadió.

Tras los casi dos partidos que estuvo en cancha, González habló sobre el nivel de juego y la exigencia que ello supone. "Es muy distinto, te toca jugar contra jugadores clase A a nivel mundial que se desempeñan en las mejores ligas. Competir contra ellos te da una visión de cómo estás. Sirve para crecer, ya que no es lo mismo el fútbol uruguayo que el internacional de selecciones. Me sentí bien, creo que fui bastante seguro y cada vez me siento mejor".