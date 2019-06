Insistir, persistir, resistir

La esperada noticia llegó a fines de 2018. La Comisión de Árbitros de la FIFA había seleccionado 27 árbitras y 48 árbitras asistentes de 42 países diferentes para la Copa del Mundo Femenina Francia 2019. Entre ellas había dos uruguayas: Claudia Umpiérrez y Luciana Mascaraña. Pasaron los meses y otra vez se sacudiría el ambiente del fútbol femenino en Uruguay: Umpiérrez como árbitra principal y Mascaraña como una de las asistentes serán las encargadas de dirigir el partido inaugural del Mundial que jugarán las francesas anfitrionas frente a Corea del Sur, este viernes a las 16.00. “Será el partido más importante de mi vida”, le dijo Claudia al portal de FIFA, minutos después de conocer la designación. Sobre la experiencia, el balance de sus carreras, el progreso del fútbol femenino a nivel local e internacional y las modificaciones en el reglamento Claudia Umpiérrez y Luciana Mascaraña conversaron con Garra.

Trabajo y dedicación

“Estoy muy feliz, porque pude demostrarme a mí misma y a muchas personas que no creían en mí que con trabajo y dedicación siempre podemos superar nuestros propios límites. Me encuentro en mi mejor momento profesional: más madura, con experiencia, luego de haber realizado un nuevo proceso de cuatro largos años. Entrené con mi profe, Noelia Lorenzo, y llegué a superar la prueba física FIFA de hombres; muy poca gente confiaba o creía que podría superarla. Por eso, hoy más que nunca considero que hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir en búsqueda de lo que uno ama y sueña”, cuenta Claudia, que no escatima en elogios para su compañera y amiga, Luciana: “Luciana es fundamental en mi equipo. Además de ser una excelente profesional es mi amiga, y eso nos da un plus importante. Hemos superado juntas muchos obstáculos y eso nos hizo crecer, madurar y disfrutar cada momento. Compartí con ella todos los momentos más importantes de mi carrera y eso es fundamental para mí. Me conoce mucho, dentro y fuera del campo, sin hablarnos ella ya sabe si estoy cansada, enojada, preocupada, y eso también se refleja en la cancha; hay confianza, seguridad y tranquilidad, elementos claves en un equipo, además de que ambas sabemos que entramos a la cancha como si fuera el último partido de nuestra carrera”. Más claro, échele agua.

Será el cuarto Mundial de Umpiérrez y el quinto de Mascaraña. La azuqueña —sobrina de Rúben Pico Umpiérrez— estuvo presente en el Mundial sub 17 de Azerbaiyán, en 2012 (arbitró tres partidos como jueza principal); en la Copa del Mundo de Canadá 2015 (dirigió tres encuentros y en otros tantos estuvo como cuarta árbitra); y su último antecedente data de este año, cuando viajó para estar en el Mundial sub 20 que también organizó Francia (dirigió los partidos Corea del Norte-México e Inglaterra-Japón). En tres de ellos (Azerbaiyán, Canadá y Francia), estuvo acompañada de Luciana, que jugará su quinta Copa del Mundo: “Llego con las expectativas de siempre. El balance hasta ahora es la experiencia que una gana en cada uno: cómo hemos crecido con la competencia, cómo te vas sintiendo. No es lo mismo que en el primero en el que participé; vas conociendo el protocolo, vas sabiendo cómo es la rutina del día a día. Por ese lado vas más tranquila, pero es un nuevo desafío para nosotras. Con Claudia hemos compartido muchos torneos juntas, sumamos experiencia en cada partido, en cada torneo. Siempre pensamos que puede ser el último, así que lo aprovechamos al máximo”.

Con el libro en la mano

La IFAB [International Football Association Board, por su sigla en inglés] aprobó en marzo las modificaciones en las reglas de juego del fútbol, que empezaron a regir desde este 1° de junio y se implementarán por primera vez en el Mundial femenino. “En general lo que se hizo fue escribir muchas cosas que ya se hacían pero no estaban expresamente en la regla. Por ejemplo en el tema de las manos se nos recomendaba evaluar el riesgo asumido por los jugadores, la posición de la mano natural o no, pero ahora lo que se hizo fue plasmarlo en la regla: escribieron lo que ya veníamos interpretando en la cancha”, cuenta Claudia Umpiérrez. Y suma: “Otros cambios lo que hacen es darle más fluidez [al partido] y evitar conflictos, como en el caso del saque de meta y la suelta neutral. En definitiva, lo que se busca siempre es eso, que hayan más minutos de juego real disputados y menos conflictos durante los 90’”. Luciana Mascaraña, por su parte, espera que estas modificaciones aporten al juego limpio: “La idea es que le sume a los protagonistas. Está bueno porque puede darle al deporte menos interrupción”.

Orden y progreso

“A nivel mundial los cambios son increíbles: podemos ver partidos con 50 mil espectadores, jugadoras profesionales y torneos súper competitivos, y eso ayuda también al desarrollo del arbitraje femenino”, dice Claudia sobre el afuera. “Los equipos son cada vez más competitivos, antes se podía llegar a saber quién iba a definir el campeonato, ahora se emparejó. Estados Unidos y Japón siempre están ahí, pero hay otras selecciones que han crecido mucho”, acota Luciana. ¿Y del adentro qué piensan? Umpiérrez corta grueso: “En nuestro país hemos mejorado pero aún estamos muy lejos de eso. Falta un compromiso real de todos, apoyando, difundiendo y valorando el esfuerzo que hacen las jugadoras desde hace años para poder competir casi sin ningún apoyo en comparación con el futbol masculino. Confío que pronto la cosa comience a cambiar, porque hay buen nivel y gente que trabaja mucho en busca de ese objetivo”. “Hay una base, hay buenos profesionales trabajando, hay más jugadoras y muchos equipos. Es verdad que algunos equipos lo hacen porque Conmebol se los exige para participar a nivel internacional, pero es una manera de darle impulso y esperemos que siga creciendo nuestro fútbol femenino”, agrega la asistente Mascaraña. Es hoy el comienzo del Mundial que se desarrollará hasta el 7 de julio. Y Uruguay lo juega.