La selección sigue entrenando y viaja el jueves

La selección uruguaya de fútbol continúa preparándose para la Copa América Brasil 2019. Hoy trabajará en dos turnos, de mañana y de tarde, mientras que mañana entrenarán sólo de tarde. Para el jueves a las 8.30 está fijado el viaje con destino a Belo Horizonte, Brasil, desde el aeropuerto internacional de Carrasco.

Los 23 futbolistas convocados por Óscar Tabárez están a la orden, a la espera de encontrar su chance en un equipo que no variará demasiado del que enfrentó a Panamá el viernes. Hay opciones, sobre en todo en la mitad de la cancha, tal vez el sector del equipo con más dudas con respecto a quiénes pueden ser titulares en el debut frente a Ecuador. Atrás y adelante está claro que jugarán Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez y Diego Laxalt; y Luis Suárez y Edinson Cavani.

Se nos viene la copa

Uruguay debutará en el Mineirão de Belo Horizonte el domingo 16 a las 19.00 con Ecuador, y el jueves 20 a las 20.00 enfrentará a Japón en Porto Alegre, en el Arena do Grêmio. Cerrará la actividad del grupo C el lunes 24 a las 20.00 en el Maracaná de Río de Janeiro, donde enfrentará a Chile. Avanzarán a los cuartos de final los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. El campeonato empezará el viernes a las 21.30, con el partido inaugural que jugarán el local, Brasil, y Bolivia, en el estadio Morumbí, en San Pablo. El sábado habrá otros dos partidos. A las 16.00 Venezuela jugará con Perú en Porto Alegre, en el Arena do Grêmio; y a las 19.00 Argentina debutará con Colombia en Salvador, en el estadio Fonte Nova. El domingo no sólo jugará Uruguay, sino que también lo harán Paraguay y Catar, unas horas antes, a las 16.00 en el Maracaná.

Después de la Copa América y antes del comienzo de las Eliminatorias para Catar 2022 –empezarán en marzo del año que viene–, Uruguay jugará un amistoso con Hungría en la fecha FIFA del 15 de noviembre, en la inauguración del nuevo estadio Ferenc Puskas.