Liverpool y Cerro empataron en Belvedere

Con goles de Roland Álvarez y José Luis Tancredi a los 17 y 32 minutos respectivamente para Cerro, y Juan Ignacio Ramírez a los 51 y 58 minutos para Liverpool, negriazules y villeros empataron 2-2 y con este partido se cerró el Torneo Apertura. Ahora sí quedaron armadas las series del Torneo Intermedio, que empezará a jugarse en julio, después de la Copa América.

Si mostramos la foto del primer tiempo, el villero maquillaba un mal comienzo de temporada —en el plano local, no en el internacional— y empezaba a pensar en sumar para la Anual, el Descenso y a aportar un granito de arena para el club, que más temprano que tarde tendrá que solucionar la deuda de casi 10 meses que mantiene con sus futbolistas. Era un 2-0 claro para la visita, que terminó siendo empate por obra y gracia del Colo Ramírez.

Liverpool amagó con pelear, no tuvo un mal semestre pero el final fue deslucido, sin demostrar la característica de su juego colectivo, con algunas lesiones (Maxi Bajter, Pablo Caballero y Martín Rivas) y otros que pueden irse, como su entrenador, Paulo Pezzolano y su capitán, Jorge Bava, que continuará en Guaraní de Paraguay. El resultado, por cómo se dio el trámite del partido, fue positivo. Cerro, por su parte, terminó en la última posición.

El partido

El denominador común del primer tiempo fueron los goles, pero ambos aparecieron por una causa bien marcada: los errores defensivos de Liverpool.

El 1-0 llegó luego de una combinación entre José Luis Tancredi y Diego Casas, que combinaron y dejaron a Ronald Álvarez solo por el sector izquierdo del ataque. Esa triangulación no hubiera sido posible sin el error de Bryan Olivera, que perdió la pelota a metros del área grande. Situación similar se vivió minutos después, cuando cayó el 2-0 de Cerro que marcó Tancredi. Dudaron Martín Fernández y Federico Pereira en la salida, apretó Casas, se la dio al Tancredi y este, como un gato por los tejados se mandó con pelota dominada para definir ya sin Bava en el arco.

Liverpool intentó arrimarse primero para el empate y después para el descuento pero se encontró con una defensa sólida, bien parada, que en ningún momento tomó riesgos. Si era necesario, pum para arriba.

Para el segundo tiempo el ingreso de Juan Ignacio Ramírez cambió el semblante liverpoolense. A los 51 minutos, después de varios intentos con Fede Martínez y Bryan Olivera, un centro de Martín Fernández tuvo la recepción perfecta del mercedario Ramírez, que la paró y con pelota en movimiento —control orientado que le dicen— se sacó un defensa de encima y definió contra el palo. Era el descuento y quedaba muchísimo tiempo.

Poco después, a los 58, vino el empate: pase filtrado para Ramírez y definición HD por encima de Rodrigo Formento. 13 minutos le bastaron a Liverpool para lavarse la cara, empatar el partido e ir a buscar la victoria que un rato antes no se veía venir. Insistió el equipo de Pezzolano y por momentos quedó expuesto en el fondo: Cerro lo pudo liquidar en varias ocasiones pero la pelota no entró. No hubiera estado fuera del libreto un triunfo cerrense. El punto no está mal para barajar y dar de nuevo.