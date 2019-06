Los Teros perdieron con Namibia en la última pelota

Por la segunda fecha de la Nations Cup, Namibia derrotó a Los Teros en el estadio Charrúa. Fue 30-28 para los africanos, victoria obtenida sobre el cierre del partido. A primera hora también fue con un poco de sorpresa: Rusia le ganó 48-40 a Argentina XV.

Uruguay entró en el juego con Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Juan Pedro Rombys; Diego Magno, Manuel Leindekar; Juan Manuel Gaminara (capitán), Juan Diego Ormaechea, Alejandro Nieto; Santiago Arata; Juan Manuel Cat; Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca, Tomás Inciarte, Federico Favaro y Felipe Etcheverry.

En general, Uruguay no hizo un buen partido. Desde el inicio, se vio sorprendido por Namibia, no sólo en el juego, sino también en el marcador. La selección africana no desaprovechó la mala defensa celeste y cobró con puntos. Llegó a ganar 17-0 y 20-7, diferencias que demostraban a cabalidad lo que estaba pasando en la cancha.

Superó la adversidad en el segundo tiempo. Ahí sí jugó bien. Empezó a remar en el ataque, mejoró muchísimo en la zona defensiva y poco a poco fue acortando la brecha. Sobre el final, un minuto antes del cierre, los celestes lograron pasar 28-27, con un try de Kessler que Favaro cerró con una patada tan buena como difícil, casi pegado a la raya del costado. Cuando parecía victoria, Los Teros no pudieron marcar bien; Namibia progresó en la cancha hasta que consiguió un penal a favor. La patada fue certera y el triunfo, realidad.

La última jornada se disputará el sábado. Ese día, a las 15.30, chocarán Namibia-Rusia y, para el cierre, a las 18.00, quedó el partido entre Uruguay y Argentina XV.